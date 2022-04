Tendances du marché mondial de la sécurité routière, taux de croissance, perspectives, statut et perspectives, valeur, opportunités

Ce rapport de marché est une fenêtre sur l’entreprise analysant la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les modèles de marché. De plus, le modèle vital autour de l’objectif de développement est planifié de manière experte, avec une analyse détaillée du parcours vers le marché, des capacités à utiliser et à créer ainsi que de tout enchevêtrement potentiel. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché globale de l’industrie, le taux de développement, les modèles futurs, les moteurs du marché, les opportunités et les difficultés, les dangers et les limites de passage, la négociation des canaux, les grossistes et l’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché de la sécurité routière devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 542,86 millions USD. d’ici 2028. La croissance croissante du nombre d’accidents est le moteur de la croissance du marché.

Le marché de la sécurité routière devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision. Les profils d'entreprise de tous les principaux acteurs et marques dominant le marché ont été proposés dans ce rapport.

Acteurs clés du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la sécurité routière sont JENOPTIK AG, Sensys Gatso Group AB, SWARCO, Information ENGINEERING GROUP INC., Syntell (Pty) Ltd (une filiale de Hosken Consolidated Investments), Kapsch TrafficCom AG, Redflex Holdings, FLIR Systems, Inc., Cubic Corporation, VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, Truvelo Ltd, Optotraffic, LLC, Laser Technology, Inc., Motorola Solutions, Inc., Verra Mobility, Siemens, Dahua Technology Co., Ltd, Clearview Intelligence Ltd, Conduent, Inc., Tattile Srl, Traffic Logix les autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le rapport d'étude de marché sur la sécurité routière est une ressource qui fournit des détails techniques et financiers actuels et futurs sur l'industrie.

Segmentation clé du marché :

Le marché de la sécurité routière est segmenté en trois segments notables basés sur les composants, la technologie et le type de route. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché de la sécurité routière a été segmenté en solutions et services. En 2021, le segment des solutions domine le marché global en raison de la demande accrue de solutions de conformité dans les pays en développement.

Sur la base de la technologie, le marché de la sécurité routière a été segmenté en surveillance, dispositifs basés sur des capteurs, radar et analyse. En 2021, le segment de la surveillance augmente le marché avec la plus grande part de marché, car il est considéré comme la solution principale et pratique pour la sécurité routière en surveillant les activités ou en collectant des données sur les problèmes de vitesse, les accidents et les accidents avec l’utilisation de caméras de surveillance. .

Sur la base du type de route, le marché de la sécurité routière a été segmenté en villes, autoroutes, routes rurales et autres. En 2021, le segment urbain détient la plus grande part de marché en raison de l’utilisation maximale de la solution de sécurité routière pour éviter les embouteillages et autres incidents.

Régions principales :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec les ventes (MT), les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

**Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

**Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

