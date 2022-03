Tendances du marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique, impact du COVID-19, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2028 par Business Market Insights

Le marché du Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 49,54 millions de dollars US en 2021 à 79,27 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights « Middle East and Africa Holter ECG Market« , examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique est basé sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Un moniteur ECG Holter est un appareil portable qui aide à suivre le bon fonctionnement du cœur. Cet appareil est utilisé pour effectuer des tests, en particulier sur des individus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire. L’individu est invité à porter l’appareil pendant environ deux à trois jours, où l’activité du cœur est suivie. Les données obtenues sont ensuite analysées à l’aide d’un logiciel d’analyse, qui aide les médecins à proposer un traitement adapté au patient. Le marché des ECG Holter se caractérise par la présence de nombreuses petites et grandes entreprises. Pour augmenter leur part de marché, les acteurs du marché adoptent diverses stratégies, telles que le lancement de nouveaux produits, l’expansion régionale et les avancées technologiques. Les moniteurs Holter ECG sont plus sûrs et plus efficaces que jamais grâce à l’innovation continue et aux avancées technologiques, conduisant à une acceptation accrue des ECG Holter. Les principaux acteurs investissent dans la R&D pour développer des technologies de pointe et obtenir une plus grande part des revenus.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Moyen-Orient et Afrique Holter ECG Market.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique sont General Electric, Koninklijke Philips N.V., Nihon Kohden Corporation, OSI Systems, Inc., Schiller Healthcare India Pvt. Ltd., Hill Rom Holding Inc.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional du Moyen-Orient et de l’Afrique Holter ECG est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Moyen-Orient et Afrique Holter ECG est analysée et décrite dans le rapport.

Segmentation du marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique

Marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique – Par composant

• Moniteurs Holter filaires

• Moniteurs Holter sans fil

• Systèmes et logiciels d’analyse Holter

Marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique – Par utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques

• Paramètres d’accueil

• Centres de chirurgie ambulatoire

• Autres utilisateurs finaux

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional du Moyen-Orient et de l’Afrique Holter ECG en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional du Moyen-Orient et de l’Afrique Holter ECG examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Raisons d’acheter ce rapport

• Souligne les principales priorités commerciales pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Holter ECG au Moyen-Orient et en Afrique, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

• Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

