Tendances du marché du verre intelligent en Europe, impact de COVID-19, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2027 par Business Market Insights

Le verre intelligent aide à changer dynamiquement la teinte du verre afin de contrôler la quantité de chaleur/lumière qui pénètre dans un bâtiment. Ils sont également utilisés pour créer des espaces privés à la demande, notamment pour les bureaux. Les vitrages intelligents offrent 45 à 70 % d’efficacité énergétique en plus par rapport au verre standard à double vitrage. Les fenêtres intelligentes aident à réaliser plus d’économies et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les fenêtres en verre intelligentes utilisées dans les bâtiments commerciaux et résidentiels sont multifonctionnelles ; ces fenêtres aident à maximiser la quantité de lumière solaire et à contrôler le transfert de chaleur à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.

• AGC, INC.

• ArtRatio S.L.

• Compagnie de Saint-Gobain S.A.

• Corning incorporé

• Société GENTEX

• Hitachi Chemical Co., Ltd.

• Pleotint LLC

• Polytronix, Inc.

• Frontières de recherche incorporées

• Smartglass International Limited

Notre spécialiste de la recherche analyse l'aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l'analyse de la part de l'entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l'industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L'analyse de la part de l'entreprise est utilisée pour déterminer la taille du marché Europe Smart Glass.

