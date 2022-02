Tendances du marché du système de gestion d’entrepôt, taux de croissance, perspectives, statut et perspectives, valeur, opportunités et défis

Une combinaison d’informations sur le marché et d’expertise de l’industrie utilisée dans ce rapport aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Ce rapport de marché fusionne une analyse globale de l’industrie avec des évaluations et des prévisions précises, ce qui donne des solutions de recherche absolues et apporte une clarté maximale de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Il évalue également le marché éventuel d’un nouveau produit à lancer sur le marché. Il soutient l’ajustement de la production en fonction des conditions de la demande sur le marché qui évite le gaspillage de marchandises. Ce rapport joue un rôle très important dans la croissance et le succès de l’entreprise sur ce marché concurrentiel pour cette industrie.

Lorsque la mondialisation est à un niveau élevé, les entreprises choisissent de profiter du marché mondial pour commercialiser et vendre leur produit. Ce rapport de marché estime la fluctuation de la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour les prévisions qui aident les entreprises à déterminer la valeur de l’investissement. Cette équipe est déterminée à comprendre les entreprises des clients et leurs besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit fourni pour une croissance et un succès potentiels. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués ici à l’aide d’une analyse SWOT. Les entreprises peuvent se référer en toute confiance à ce rapport de marché de qualité supérieure pour obtenir un succès absolu.

Le marché du système de gestion d’entrepôt devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 7 612,60 USD millions d’ici 2027. L’augmentation de la demande de solutions WMS basées sur le cloud dans les industries du commerce électronique est le facteur qui stimule la croissance du marché.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources sont des experts de l’industrie de ce marché, y compris des organisations de gestion, des organisations de traitement et des fournisseurs de services d’analyse tout au long de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées afin de collecter et d’authentifier les données qualitatives et quantitatives et de prévoir les tendances futures.

La longue approche de recherche primaire a utilisé des sources primaires – enquêtes postales, entretiens téléphoniques, enquêtes en ligne et entretiens en face à face – pour acquérir et valider des données qualitatives et quantitatives pour ce projet de recherche. Les sources secondaires comprenaient les rapports annuels de la société, les communiqués de presse, les sites Web, les présentations aux investisseurs, les transcriptions des conférences téléphoniques, les webinaires, les revues, les régulateurs, les douanes nationales et les associations industrielles.

Principales caractéristiques de ce marché :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations / exportations Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants / fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des grandes entreprises Profilage de la société avec les stratégies d’expansion actuelles, la génération de revenus et les développements récents. Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché Processus, fournisseurs, coûts, taux de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Blue Yonder Group, Inc., Epicor Software Corporation, Oracle, IBM Corporation, SAP SE, Infor, PSI Logistics GmbH (une filiale de PSI Software AG), HighJump (une filiale de Körber AG), Tecsys Inc., Manhattan Associates, PTC, Codeworks, LLC, PRIMA SOLUTIONS LTD., Magaya Corporation, Softeon, Synergy Ltd, datapel, Dassault Systèmes (IQMS), Bastian Solutions, Inc. et HAL SYSTEMS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché

Sur la base des composants, le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2020, le segment des logiciels domine le marché car la plupart des pays développés et en développement préfèrent utiliser des logiciels en ligne car ils sont utilisables.

Sur la base du déploiement, le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt est segmenté en cloud et sur site. En 2020, le segment sur site domine le marché car il héberge sur ses propres serveurs et achète des licences qui augmentent la précision du travail et réduisent également les risques de catastrophe.

Sur la base du type de niveau, le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt est segmenté en avancé, intermédiaire et basique. En 2020, le segment avancé domine le marché car il protège le temps des consommateurs en fournissant aux gestionnaires des centres de distribution de puissantes capacités d’inventaire et de logistique avec des outils pour planifier, suivre et coordonner l’activité quotidienne, ce qui réduit les risques d’échec et de catastrophes.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt est segmenté en ligne et hors ligne. En 2020, le segment hors ligne domine la croissance du marché car il constitue l’utilisation la plus efficace de la main-d’œuvre et de l’espace, ce qui est également très faisable pour les clients.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des systèmes de gestion d’entrepôt est segmenté en aliments et boissons, soins de santé, automobile, commerce électronique, électricité et électronique, logistique tierce, métaux et machines, produits chimiques et autres. En 2020, le segment des aliments et boissons domine en raison de la plus forte demande des économies développées et en développement qui ont besoin d’une bonne gestion des entrepôts expédiés pour assurer une expédition correcte à temps sans aucune casse, fuite et détérioration des aliments.

