Tendances du marché du système d’assistance au maintien de la voie, acteurs clés, aperçu, répartition concurrentielle et prévisions régionales d’ici 2028

La recherche et l’analyse menées dans Lane Keep Assist System Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des systèmes d’assistance au maintien de la voie. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché du système d’assistance au maintien de la voie est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des systèmes d’assistance au maintien de la voie devrait enregistrer un TCAC sain de 18,35% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’adoption importante de l’ADAS et à une augmentation des véhicules autonomes prévalant sur le marché.

Facteurs de marché:

Les niveaux croissants d’initiatives et de politiques de soutien fournis par les gouvernements pour réduire le nombre d’accidents de la route dans le monde devraient stimuler la croissance du marché

Les inquiétudes et la sensibilisation croissantes concernant la sécurité des personnes et des véhicules devraient stimuler la croissance du marché

Prévalence de la préférence des consommateurs pour l’achat de véhicules équipés de systèmes et de technologies de pointe ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Restrictions des capteurs et des caméras dans la détection des marques de terrain clairement visibles ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

L’incapacité de ces systèmes à fonctionner dans certaines conditions environnementales devrait également freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des systèmes d’assistance au maintien de la voie

Par type de fonction

Système de maintien de voie

Avertissement de sortie de voie

Par composant

Capteur de vision/Caméra

Actionneur de direction à assistance électronique (EPAS)

Unité de contrôle électronique

Autres

Par canal de vente

Fabricants d’équipement d’origine (OEM)

Marché secondaire

Par type de véhicule

Véhicules de tourisme (PV)

Véhicules commerciaux (CV) Véhicules utilitaires légers (VUL) Véhicules utilitaires moyens et lourds (M & HCV)



Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Bendix a annoncé la mise à niveau de son « Système de détection d’objets latéraux BlindSpotter » offrant des niveaux de sécurité améliorés dans les véhicules fournissant des composants combinés et des solutions ADAS d’un seul fournisseur. Ce système peut également être intégré au système d’assistance à la conduite avancé phare de Bendix, « Bendix Wingman Fusion ». Intégré au CAN du véhicule, il offre une zone de couverture plus large, même sur les autoroutes, garantissant la fiabilité de ces systèmes.

En septembre 2017, WABCO a annoncé le lancement du système avancé d’assistance à la conduite « OnLaneASSIST » au NACV pour les véhicules utilitaires lourds et moyens. Cette technologie est l’une des premières fonctionnalités du système ADAS de WABCO. L’application de cette technologie fournit de meilleurs systèmes d’assistance au maintien de la voie protégeant contre les collisions et améliorant la sécurité du véhicule.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial du système d’assistance au maintien de la voie

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial des systèmes d’assistance au maintien de la voie figurent ZF Friedrichshafen AG ; SOCIÉTÉ DENSO ; Gentex Corporation; Robert Bosch GmbH ; Valéo ; Ficosa International SA; Aptiv; Continental SA ; Mobileye ; Hitachi, Ltd. ; Velodyne Lidar, Inc. ; PRECO Electronique; AISIN SEIKI Co., Ltd.; Calsonic Kansei Corporation; WABCO ; Autoliv Inc. ; HYUNDAI MOBIS; Magna International Inc. ; Panasonic Corporation ; Société Visteon ; Knorr-Bremse AG ; Iteris, Inc. et HELLA GmbH & Co. KGaA.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

