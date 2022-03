Tendances du marché du système avancé de gestion de la distribution en Amérique du Nord, stratégies commerciales et opportunités avec analyse des acteurs clés 2027

Le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution en Amérique du Nord devrait passer de 281 millions de dollars américains en 2016 à 1208,7 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 17,46 % entre 2016 et 2025.

L’utilisation et l’exécution d’un système avancé de gestion de la distribution augmentent dans les services publics car, conformément à la demande des clients à la recherche d’une qualité d’alimentation améliorée, d’une fiabilité accrue, de la sécurité de leurs données, de sources d’énergie renouvelables, d’une flexibilité au moment de la survenance de catastrophes naturelles pour récupérer dans fonction normale et d’autres dangers agissant comme un fauteur de troubles dans le flux de pouvoir et leurs modes de vie. Même pour répondre à la demande d’énergie provenant de différentes sources au 21e siècle, les utilisateurs ont besoin d’ADMS, qui est un ensemble unique de circonstances répondant à toutes les exigences.

Le rapport se concentre sur une segmentation approfondie de ce marché en fonction du type et de la verticale. La segmentation géographique du rapport se concentre uniquement sur le marché nord-américain. Le marché régional a encore été divisé par les pays respectifs. Par segment vertical d’utilisation finale, le secteur commercial représentait la plus grande part du marché des systèmes avancés de gestion de la distribution en 2016 ; tandis que les États-Unis devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des systèmes avancés de gestion de la distribution en Amérique du Nord avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché du système avancé de gestion de la distribution et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel, les tendances géographiques et les opportunités sur les marchés par rapport à toutes les régions géographiques. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

Les États-Unis sont l’un des pays les plus importants sur le marché des systèmes de gestion de distribution avancés et génèrent les revenus les plus élevés par rapport aux autres pays d’Amérique du Nord, et la raison en est que la majeure partie des services publics élaborent des stratégies pour modifier leurs systèmes de distribution traditionnels avec des systèmes de gestion nouveaux et avancés. Alors qu’au Canada, en raison de l’innovation et des exigences, il y a une augmentation du segment technologique, en raison de laquelle la croissance de l’infrastructure augmentera et conduira éventuellement le marché vers une augmentation de l’adoption de l’ADMS. Certains des principaux acteurs influençant le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution sont Open Systems International Inc, Advanced Control Systems, Inc., Schneider Electric SE, Indra Sistemas, ETAP/Operation Technology, Inc, ABB Ltd., General Electric Company, Oracle Corporation, Siemens. AG et Survalent Technology Corporation, entre autres.

