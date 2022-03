Tendances du marché du silicium sur isolant, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions d’ici 2029

Une étude influente sur le marché du silicium sur isolant comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le silicium sur isolant est une technique de fabrication qui utilise principalement la forme pure de silicium cristallin et d’oxyde de silicium pour les micropuces et les circuits intégrés. Cette technologie utilise également un substrat de silicium-isolant-silicium en couches à la place des substrats de silicium conventionnels qui sont applicables à la fabrication de semi-conducteurs. Cette technologie trouve de nombreuses applications dans les wafers SOI, la radiofréquence haute performance, la microélectronique et la photonique.

La technologie silicium sur isolant a été principalement introduite en 1978 en raison de sa grande vitesse, de sa faible consommation d’énergie et de sa grande immunité au verrouillage. Ils sont également largement utilisés dans les microprocesseurs et les processeurs de signaux RF. Ceux-ci sont utilisés dans la fabrication de systèmes micro électromécaniques ou de technologie MEMS. Le principal facteur attrayant de cette technologie est qu’elle contient une couche isolante qui permet de protéger les micro-dispositifs.

La demande de semi-conducteurs dynamise le marché. Les semi-conducteurs sont généralement la substance, un élément chimique solide ou un composé, qui ne peut conduire l’électricité que dans certaines conditions. Les semi-conducteurs sont utilisés pour fabriquer l’équipement électronique avancé, qui comprend des appareils électroniques grand public à haut volume. La croissance de l’utilisation d’appareils de pointe tels que les smartphones, les tablettes, les voitures électriques et les appareils portables stimule la croissance des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment le silicium, le carbone, le germanium et autres.

Le marché mondial du silicium sur isolant devrait enregistrer un TCAC substantiel de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché Silicium sur isolant:

Le marché mondial du silicium sur isolant est segmenté en cinq segments notables qui sont le type de plaquette, la taille de la plaquette, le produit, la technologie et l’application.

Sur la base du type de tranche, le marché est segmenté en silicium sur isolant entièrement appauvri (FD-SOI), RF-SOI, SOI émergent, silicium sur isolant partiellement appauvri (PD-SOI) et puissance-SOI. En novembre 2018, Sumco Corporation a annoncé la résiliation de l’accord à long terme avec Osaka Titenium Technologies Co. Ltd. pour l’achat de polysilicium qui est la matière première des tranches de silicium.

Sur la base de la taille des plaquettes, le marché est segmenté en <200MM – 200MM, 300MM. En septembre 2018, Shin-Etsu Chemical a annoncé l’investissement de 996,6 millions USD (110 milliards de yens) dans l’investissement dans les installations de son activité silicium. Cet investissement augmentera la capacité de production de monomère de silicium, de divers types de fluides de silicium, de résines et de produits finis en caoutchouc.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en communication optique, RF FEM, détection d’image, dispositif de mémoire, RF SOI, puissance et MEMS. En septembre, Siltronic a été cotée au MDAX et est devenue membre du deuxième indice le plus important de la bourse allemande. Cela aidera l’entreprise à élargir ses connaissances en termes d’actions d’investisseurs et à faire connaître le marché mondial.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en collage, coupe intelligente, transfert de couche épitaxiale (ELTRAN), séparation par implantation d’oxygène (SIMOX) et silicium sur saphir (SOS). En décembre 2018, IBM Corporation a annoncé son accord avec Samsung Foundry pour produire des processeurs. Ce sont des processeurs de nouvelle génération. Il comprend les systèmes IBM Power Systems, IBM z et LinuxONE. Tous ces processeurs utilisent le procédé de fabrication 7 nm de Samsung qui fonctionne sur la lithographie ultraviolette extrême (EUVL).

Sur la base des applications, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, électronique grand public, divertissement et jeux, datacom et télécom, industriel, photonique et autres. En juin 2018, Siltronic a commencé la construction d’un nouveau hall de tirage de cristaux qui créera une opportunité pour l’entreprise de construire une base stratégique pour Siltronic. Cela contribuera à renforcer sa base en Asie.



Analyse au niveau du pays du marché du silicium sur isolant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial du silicium sur isolant, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les acteurs, la part de marché des revenus (%) par les acteurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux les entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du silicium sur isolant comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont SUMCO CORPORATION, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Siltronic AG, IBM CORPORATION et GlobalWafers Japan Co. Ltd., United Microelectronics Corporation, Virginia semiconductor INC., SHANGHAI SIMGUI TECHNOLOGY CO. , LTD., Silicon Valley Microelectronics, Inc., Skyworks Solutions, Inc, NXP Semiconductors et entre autres.

Développement récent

En août 2018, Murata a construit la nouvelle usine de fabrication de capteurs MEMS à Vantaa, en Finlande, afin d’augmenter sa capacité de production. La société a fait l’investissement de cinq milliards de yens pour établir l’usine.

L’étude de marché Silicium sur isolant couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Silicium sur isolant

Catégorisation du marché Silicium sur isolant pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché du silicium sur isolant et des principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Silicium sur isolant

