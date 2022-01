Tendances du marché du séquençage du génome par types et applications, analyse des prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché améliore la réputation professionnelle dans le domaine, renforce la crédibilité et aide les autres à avoir plus d’assurance et de confiance dans les conclusions. Ce rapport aide toutes les tailles d’entreprises en fournissant des décisions éclairées sur les différents aspects de l’entreprise. Le rapport de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie ABC. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport.

Le marché du séquençage du génome devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 15,73 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 41 151,61 USD millions d’ici 2028. La croissance de la prévalence du cancer contribuera à accélérer la croissance du marché du séquençage du génome.

Le séquençage du génome est la procédure de cartographie et de séquençage de l’ADN unique d’une personne. Le génome désigne le plan complet du corps humain d’une personne. Le séquençage du génome aide à identifier toute différence importante dans les gènes, qui sont un faisceau d’ADN, dans le corps d’une personne qui peut provoquer une maladie ou augmenter la probabilité d’une maladie.

Segmentation:

Marché mondial du séquençage du génome par produit (consommables, systèmes et logiciels, services), technologie (PCR, séquençage, puce à ADN, extraction et purification des acides nucléiques, autres), application (diagnostic, découverte et développement de médicaments, médecine de précision, agriculture et recherche animale, Autres), utilisateur final (centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2026

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du séquençage du génome sont Thermo Fisher Scientific, Illumina, Inc., QIAGEN, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, Inc., Oxford Nanopore Technologies., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bio-Rad Laboratories, Inc. ., BGI, Danaher., General Electric Company, Eppendorf AG, Abbott, LI-COR, Inc., Siemens, PerkinElmer Inc., Macrogen Inc., DNASTAR, Geneious, Myriad Genetics, Inc., GATC Biotech, Biomatters, Nouvelle-Angleterre Biolabs, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché du séquençage du génome est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du produit, le marché du séquençage du génome est segmenté en consommables, systèmes et logiciels, services.

Sur la base de la technologie, le marché du séquençage du génome est segmenté en PCR, séquençage, microréseau, extraction et purification d’acide nucléique, autres.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage du génome est segmenté en diagnostic, découverte et développement de médicaments, médecine de précision, agriculture et recherche animale, etc.

En fonction de l’utilisateur final, le marché du séquençage du génome est segmenté en centres de recherche, instituts universitaires et gouvernementaux, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Analyse au niveau du pays du marché du séquençage du génome

Le marché du séquençage du génome est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage du génome sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage du génome en raison des avancées technologiques incessantes des principaux acteurs. En outre, les investissements élevés dans la recherche et le développement et l’accessibilité des infrastructures de santé scientifiquement développées stimuleront la croissance du marché du séquençage du génome dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché du séquençage du génome en raison des initiatives calculées prises par les entreprises internationales pour étendre leur présence en raison de la clientèle élevée.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.