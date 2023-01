Tendances du marché du retraitement des dispositifs médicaux, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2029

Le document d’étude de marché de premier plan sur le retraitement des dispositifs médicaux fournit des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Certains des attributs adoptés lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché comprennent un esprit de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, une approche intégrée et les dernières technologies. Ce rapport fournit une analyse statistique complète du développement, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation du marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché du retraitement des dispositifs médicaux était de 3 074,05 milliards USD en 2021 et atteindra 10 502,6 milliards USD en 2029, enregistrant un TCAC de 16,60 % au cours de la période de référence. rapport. Prévisions de 2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe de recherche Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le marché du retraitement des dispositifs médicaux devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Les professionnels de la santé peuvent utiliser le même appareil pour traiter plusieurs patients avec un appareil médical réutilisable. Bien que le concept soit intéressant, les dispositifs réutilisables sont souvent contaminés par des biodéchets, entraînant une grave contamination. Les micro-organismes peuvent échapper à la désinfection et provoquer des maladies dangereuses liées aux soins de santé. Par conséquent, le dispositif doit être « retraité », ce qui implique une procédure de désinfection en plusieurs étapes. Le retraitement des dispositifs médicaux comprend le nettoyage, la désinfection, l’inspection et la stérilisation du matériel. Le dispositif modifié peut maintenant être utilisé sur des patients. Le retraitement réduit le coût de l’unité d’origine de 40 à 60 %.

Points saillants du rapport sur le marché du retraitement des dispositifs médicaux : –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données de prévision du marché du retraitement des dispositifs médicaux ci-dessus aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance du marché très important du retraitement des dispositifs médicaux gastriques.

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Des informations concurrentielles sur le marché de l’huile de noix aideront les joueurs à prendre les bonnes décisions.

Division:

Le marché du retraitement des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du type, du produit et du service, du processus, du type de dispositif, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Aiguiser

enzyme

détergent non enzymatique

En fonction du type, le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux est segmenté en détergents enzymatiques et non enzymatiques. En 2021, le segment des enzymes devrait dominer le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux en raison de la pression croissante pour réduire la quantité de déchets médicaux réglementés et minimiser les coûts de santé.

produits et services

Services de soutien et de retraitement

Dispositifs médicaux retraités

Sur la base des produits et services, le marché mondial de la refabrication des dispositifs médicaux est segmenté en support et services de refabrication et refabrication des dispositifs médicaux. En 2021, le segment des dispositifs médicaux remanufacturés devrait dominer le marché mondial de la refabrication des dispositifs médicaux. En effet, ces dispositifs médicaux remanufacturés génèrent d’importantes économies en soins de santé, minimisent les infections et sont tout aussi efficaces que les dispositifs eux-mêmes. original.

processus

prisonnier

nettoyage manuel

nettoyage automatique

Désinfection

Sur la base du processus, le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux est segmenté en pré-trempage, nettoyage manuel et nettoyage et désinfection automatisés. En 2021, le segment de l’autonettoyage devrait dominer le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux, en raison de la pression croissante pour réduire la quantité de déchets médicaux réglementés.

type d’appareil

appareil important

dispositif sous-critique

appareil sans importance

En fonction du type de dispositif, le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux est segmenté en dispositifs critiques, dispositifs semi-critiques et dispositifs non critiques. En 2021, le segment semi-dangereux devrait dominer le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux en raison de l’augmentation des déchets médicaux et des infections hospitalières.

demande

Appareil

partie

Par application, le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux est segmenté en dispositifs et accessoires. En 2021, le segment des dispositifs devrait dominer le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux. Parce que ces appareils créent des économies importantes dans le secteur de la santé.

utilisateur final

hôpital

clinique

soin à domicile

centre de diagnostic

fabricant

centre de chirurgie ambulatoire

Etc

Acteurs clés du marché :

Les principaux acteurs opérant sur le marché du retraitement des dispositifs médicaux sont Stryker (États-Unis), Cardinal Health (États-Unis), Medline Industries, Inc. (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Baxter (États-Unis), 3M (États-Unis). est ), Cantel Medical (États-Unis), STERIS (États-Unis), EverX (États-Unis), Vanguard AG (États-Unis), Avante Health Solutions (États-Unis), SteriPro (Canada), Getinge AB (Suède), SureTek Medical (États-Unis), SOMA TECH INTL (États-Unis), Renu Medical (États-Unis), INNOVATIVE HEALTH (Arizona), Olympus Corporation (Japon), Medtronic (Irlande), Pioneer Medical Devices AG (Allemagne), HYGIA Health Services, Inc. (États-Unis), etc.

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Retraitement des dispositifs médicaux?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Retraitement des dispositifs médicaux?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial du retraitement des dispositifs médicaux ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché qui comprend des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques.

Analyse régionale et nationale intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché.

Millions d’unités de valeur marchande et de volume en dollars américains Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel lié à la part de marché des principaux acteurs, ainsi que nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Un profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché.

