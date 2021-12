Tendances du marché du régulateur de vitesse adaptatif automobile par acteurs clés, utilisateur final, demande, analyse, croissance et prévisions 2028

Automotive Adaptive Cruise Control Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché du régulateur de vitesse adaptatif automobile donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché du régulateur de vitesse adaptatif automobile donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile devrait augmenter avec un TCAC sain de 14,45% au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des accidents de la route et la demande croissante de voitures de luxe stimulent la croissance de ce marché.

Définition du marché : marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile

Le régulateur de vitesse adaptatif automobile ou régulateur de vitesse autonome est une technologie qui contrôle et maintient la vitesse des véhicules. Ils utilisent généralement un système de freinage électronique et un groupe motopropulseur afin de pouvoir ajuster la vitesse. Ces systèmes utilisent des technologies telles que le RADAR, le laser, le LIDAR et les ultrasons. Les systèmes d’assistance, les systèmes multicapteurs et les systèmes prédictifs sont trois des types courants du système de régulateur de vitesse adaptatif automobile.

Facteurs de marché:

La demande croissante de régulateurs de vitesse adaptatifs automobiles dans les véhicules stimule la croissance de ce marché

La sensibilisation croissante de la population à la sécurité des passagers stimule le marché

L’augmentation du revenu disponible renforcera la croissance du marché

La prévalence croissante des voitures de luxe et premium parmi la population stimule également la croissance du marché

Contraintes du marché :

L’inefficacité du régulateur de vitesse adaptatif automobile dans le brouillard, les précipitations et les chutes de neige freine la croissance du marché

La haute sensibilité du capteur est un autre facteur limitant la croissance de ce marché.

Segmentation : marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile

Par technologie

LIDAR

RADAR

Laser

Ultrasonique

Capteurs d’images

Par type de véhicule

Voiture de voyageurs

Véhicule utilitaire léger (VUL)

Véhicules moyens et lourds (M&HCV)

Par utilisation finale

FEO

Marché secondaire

Par mode de fonctionnement

Régulateur de vitesse adaptatif normal

Système de régulateur de vitesse adaptatif connecté

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Harman International a annoncé le lancement de son système Dual-Mode V2X afin d’augmenter la sécurité automobile. Ces nouveaux systèmes ont la capacité de transférer des données entre les appareils connectés et leur environnement. Ils ont des fonctionnalités telles que de meilleurs avertissements d’angle mort, une meilleure reconnaissance des panneaux de signalisation et un régulateur de vitesse adaptatif. L’objectif principal est de répondre à la demande des constructeurs automobiles pour des fonctions de sécurité mieux connectées.

En février 2018, Esri a annoncé avoir acquis Mobileye afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. Cela donnera à Esri l’accès au produit Shield+ de Mobileye qui fournira des données sur la sécurité routière et permettra aux utilisateurs d’être alertés des dangers imminents quelques secondes avant une collision potentielle, ce qui leur permettra de prendre conscience des routes qu’ils empruntent.

Analyse concurrentielle : marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile​​​​​

Le marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du régulateur de vitesse adaptatif automobile pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile​​​​​

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du régulateur de vitesse adaptatif automobile sont Continental AG, Delphi Technologies, DENSO CORPORATION, Autoliv Inc, Magna International Inc., WABCO, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Knorr-Bremse AG, Mobileye. , Mando-Hella Electronics Corp., Valeo, HYUNDAI MOBIS, Delphi Technologies, Hitachi, Ltd., PRECO Electronics.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

