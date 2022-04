Tendances du marché du nettoyage des dispositifs médicaux 2021-2028 : Incidence croissante des blessures traumatiques

New York, 28 octobre 2021 –La du marché mondial du nettoyage des dispositifs médicaux devrait atteindre 3,28 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,7 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La capacité à protéger les patients contre l’infection en raison de l’utilisation d’instruments chirurgicaux lors de différentes interventions chirurgicales telles que la chirurgie orthopédique, la chirurgie générale, la chirurgie gynécologique et autres devrait augmenter la croissance des revenus du marché dans les années à venir.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4678

En outre, la demande croissante de processus de nettoyage des dispositifs médicaux des hôpitaux et des cliniques, des centres de diagnostic et des centres de chirurgie ambulatoire stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision. La plupart des processus de nettoyage des dispositifs médicaux sont utiles pour maintenir la propreté de l’équipement médical utilisé dans le corps d’un patient pendant le diagnostic ou toute intervention chirurgicale. Les procédés de nettoyage des dispositifs médicaux sont également utilisés pour désinfecter différents dispositifs médicaux utilisés dans les établissements de santé.

La demande croissante d’échographie et d’endoscopie parmi les personnes pour le diagnostic de nombreuses maladies a augmenté la demande de processus de nettoyage des dispositifs médicaux. Cela contribuerait à alimenter la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des cas d’infections et la prise de conscience croissante des avantages des procédures de nettoyage des dispositifs médicaux sont susceptibles de propulser la croissance des revenus du marché.

Cependant, le manque d’établissements de soins de santé avancés dans les pays sous-développés et les préoccupations concernant la sécurité des instruments retraités pourraient entraver la croissance du marché du nettoyage des dispositifs médicaux dans un avenir proche. De plus, le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux avancés et complexes ne sont pas faciles, ce qui peut entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

3M, Advanced Sterilization Products Services Inc., Cantel Medical Corporation, Ecolab Inc., GAMA Healthcare Ltd., Getinge AB, Hartmann Group, Integra Lifesciences Holding Corporation, Oro Clean Chemie AG, Ruhof Corporation, Sterigenics International LLC et STERIS PLC.

Le rapport sur le marché mondial du nettoyage des dispositifs médicaux examine en profondeur les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et examine en détail les avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché du nettoyage des dispositifs médicaux sur la base des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Nettoyage des dispositifs médicaux fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Perspectives de processus (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Désinfection Désinfectants

de haut niveau Désinfectants

de niveau intermédiaire Désinfectants de

bas niveau

Nettoyage automatique Détergents

enzymatiques Détergents

non enzymatiques

Nettoyage manuel

Enzymatique

Non enzymatique

Prétrempage/Pré-nettoyage

Enzymatique

Non enzymatique

Application Outlook (Revenu , USD Billion ; 2018-2028)

Instruments chirurgicaux

Endoscopes

Sondes à ultrasons

Instruments dentaires Instruments de

diagnostic

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, USD Billion ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

diagnostic Centres de

chirurgie ambulatoire

Instituts médicaux

Pour en savoir plus sur le rapport @ https ://www.reportsanddata.com/report-detail/medical-device-cleaning-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada Unis Mexique

Europe Allemagne Italie Uni Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Quelques points saillants du rapport :

par application ation, le segment des instruments chirurgicaux représentait la plus grande part des revenus en 2020. La croissance des revenus de ce segment est due au nombre croissant d’accidents de la route et de blessures sportives graves qui nécessitent des interventions chirurgicales. L’augmentation de la population gériatrique, le nombre croissant de patients souffrant de maladies chroniques et le nombre croissant d’opérations chirurgicales ont augmenté la demande d’instruments chirurgicaux. Par conséquent, l’exigence de processus de nettoyage des dispositifs médicaux pour prévenir les infections contribuerait à la croissance de ce segment.

Par utilisation finale, le segment des hôpitaux et cliniques a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. La croissance des revenus de ce segment est due au déplacement croissant des patients vers les hôpitaux pour y subir un traitement. Les hôpitaux du monde entier ont commencé à adopter des équipements de pointe qui nécessitent un nettoyage de temps en temps. De plus, des politiques gouvernementales favorables et des préoccupations croissantes concernant l’entretien de l’hygiène propulseraient également la croissance de ce segment.

La demande de processus de nettoyage des dispositifs médicaux augmente en raison du nombre croissant de patients souffrant de maladies infectieuses et de la forte demande d’interventions chirurgicales. La sensibilisation croissante des personnes à éviter d’être infectées par la réutilisation d’équipements médicaux a encore stimulé la demande de processus de nettoyage des dispositifs médicaux, ce qui, à son tour, contribuerait à la croissance du marché.

Le marché du nettoyage des dispositifs médicaux en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020. La présence de nombreux hôpitaux offrant des options de traitement avancées et le nombre croissant de patients atteints de divers troubles nécessitant des chirurgies devraient propulser la croissance de cette région.

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4678

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports publiés par rapports et données:

marché du séquençage d’ARN ciblé @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/targeted-rna-sequencing-market

marché des aides auditives pédiatriques @ https://www.reportsanddata.com/ report-detail/pediatric-hearing-aids-market Marché du

amebocyte @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/amebocyte-lysate-market

Marché de la capécitabine @ https://www.reportsanddata.com/report-detail /capecitabine-market

Marché de la radiographie numérique @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/digital-radiography-market

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés , et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com