Tendances du marché du moulage et de l’attelle, croissance, type et application, fabricants, régions et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché du moulage et de l’attelle était évalué à 2,50 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,20 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En gardant à l’esprit les exigences du client, le meilleur rapport d’étude de marché sur le moulage et l’attelle est construit avec l’étude professionnelle et approfondie de l’industrie du marché sur le moulage et l’attelle. Les études de segmentation du marché menées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont précieuses pour prendre un verdict sur les produits. Ce rapport de marché permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions, de gérer la commercialisation de biens ou de services et d’atteindre une meilleure rentabilité en donnant la priorité aux objectifs du marché. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans une version plus simple dans le rapport d’activité de première classe sur le marché du moulage et de l’attelle pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final.

Un rapport influent sur les Marché du moulage et des attelles met en lumière une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Toutes les informations sur l’industrie de ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Ce rapport d’étude de marché présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur de nombreux aspects de l’industrie des Marché du moulage et de l’attelle. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport sur le marché. Il aide à attirer des publics cibles pour les clients avant de lancer toute campagne publicitaire. Avec le rapport à grande échelle sur le marché du moulage et des attelles, il devient facile de collecter plus rapidement des informations sur l’industrie.

Définition du marché

Les plâtres et les attelles sont des enveloppes dures utilisées pour protéger et soutenir les os, tendons, ligaments et autres tissus blessés. Ils aident les os cassés à guérir en gardant les extrémités cassées ensemble et aussi droites que possible. Les plâtres et les attelles protègent également la zone blessée de plus de dommages et aident à soulager l’enflure et la douleur.

Dynamique du marché mondial du moulage et de l’attelle

Conducteurs

Forte demande de fournitures et d’équipements de coulée

La demande croissante de fournitures et d’équipements de moulage devrait représenter la principale contribution à la croissance des revenus du marché mondial du moulage et de l’attelle. Les fournitures et l’équipement de coulée contribuent aux moyens omniprésents de guérir la fracture osseuse complexe. Le nombre croissant de blessures traumatiques dans l’accident devrait être le principal facteur moteur de la croissance du marché du moulage et de l’attelle.

Popularité croissante du sport

La popularité croissante des sports augmente les risques d’accidents et de blessures, entraînant des blessures musculo-squelettiques. Les chances croissantes que les blessures musculo-squelettiques aient augmenté la demande de moulage et d’attelle devraient stimuler la croissance du marché ciblé.

En outre, la récurrence croissante des accidents de la route dans le monde entier, les blessures sportives et musculo-squelettiques, l’incidence élevée des maladies orthopédiques liées à l’âge, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence de l’orthopédie, sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient augmenter la croissance du Marché du moulage et de l’attelle sur la période de prévision 2022-2029.

Opportunités

Demande croissante de moulage et d’attelle en raison de l’amélioration de la fiabilité et des capacités

La recherche et le développement augmentent la fiabilité et les capacités de ces solutions, les rendant ainsi utilisables dans une large gamme d’applications, même dans les cas de blessures et de fractures complexes, car les acteurs du marché investissent davantage sur ce marché. Cela stimule l’adoption de ces solutions par les nombreux hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire, ce qui augmentera la demande de moulage et d’attelle et créera d’immenses opportunités de croissance du marché.

Demande croissante de matériaux avancés

La demande croissante offre de nombreuses opportunités de croissance sur le marché. Ces matériaux avancés sont utilisés dans le moulage et l’attelle, par exemple le ruban en fibre de verre et le ruban en polyester. Ces matériaux permettent au patient de s’adapter pour une meilleure radiotransparence aux rayons X, un retrait détendu avec un plâtre, une stratification lisse, ainsi que des formes et des couleurs attrayantes. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Contraintes/ Défis

Coût élevé des équipements

Les coûts élevés des équipements sont l’un des principaux facteurs qui freineront la croissance du marché du moulage et de l’attelle au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, les menaces élevées de syndrome ou d’escarres agiront comme des contraintes et remettront davantage en cause la croissance du marché du moulage et de l’attelle au cours de la période susmentionnée.

Ce rapport sur le marché du moulage et de l’attelle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du moulage et de l’attelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du moulage et de l’attelle sont:

Stryker (États-Unis)

3M (États-Unis)

DeRoyal (États-Unis)

Patterson Companies, Inc. (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Bird & Cronin LLC (États-Unis)

DJO, LLC (États-Unis)

ORFIT INDUSTRIES SA (Belgique)

Ossur (Irlande)

Spencer Italia Srl (Italie)

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (Suède)

Portée du marché mondial du moulage et des attelles

Le marché du moulage et de l’attelle est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Fournitures et équipement de moulage

Moulages en plâtre

Bandes de coulée

Coupeurs de fonte

Outils et accessoires de moulage

Couvertures

Rembourrage

Ciseaux

autre

Fournitures et équipement d’attelle

Attelles en fibre de verre

Attelles en plâtre

Autres attelles

Polyester

Néoprène

Plastique

Métal

autres

Outils et accessoires d’attelle

Couvertures

Rembourrage

Attaches

autres

type de materiau

Polyester

Polyéthylène

Fibre de verre

Plâtre de Paris

Autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Analyse / aperçus régionaux du marché Moulage et attelle

Le marché Moulage et attelle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Casting and Splinting sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande de moulage et d’attelle de fibrociment dans la région. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la présence importante d’acteurs du marché de la coulée et de l’attelle en fibrociment dans la région. De plus, l’exigence élevée pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Données quantifiables :

Répartition des données de marché par géographie clé, type & Application / Utilisateur final

Par type (passé et prévisionnel)

Ventes et taux de croissance des applications spécifiques au marché du moulage et de l’attelle (historique et prévisions)

Chiffre d’affaires et taux de croissance du moulage et de l’attelle par marché (historique et prévisions)

Taille et taux de croissance du marché, application et type (passés et prévus)

Chiffre d’affaires, volume et taux de croissance annuel (année de base) du marché Moulage et attelle

Recherche clé : les experts de l’industrie mondiale du moulage et de l’attelle, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement et les fournisseurs de services analytiques qui traitent de la chaîne de valeur des organisations de l’industrie, ont été la principale source de collecte de données. Pour collecter et certifier des informations qualitatives et quantitatives et pour déterminer les perspectives d’avenir, nous avons interrogé toutes les principales sources.

Recherche secondaire : Les informations critiques sur la chaîne de valeur industrielle, le noyau de personnes et les applications ont été au centre de la recherche secondaire. Une segmentation du marché basée sur le niveau d’industrie le plus bas de l’industrie, les marchés géographiques et les développements clés du développement de base axé sur le marché et la technologie a également été effectuée pour fournir une image détaillée de la situation actuelle du marché.

Données qualitatives : Inclut les facteurs affectant ou influençant la dynamique du marché et la croissance du marché. Pour répertorier certains noms dans les sections connexes

Le rapport répond à des questions telles que :

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché Moulage et attelle? Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché Moulage et attelle au cours de la période de prévision? Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché du moulage et des attelles ? Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché Moulage et attelle? Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché Moulage et attelle? Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché du moulage et des attelles? Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché Moulage et attelle?

