Tendances du marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) par acteurs clés, 21165,42 millions USD, CAGR 6,30% Utilisateur final, demande, croissance de l’analyse et prévisions d’ici 2029 || Thales (France), STMicroelectronics (Pays-Bas), Infineon Technologies AG (Allemagne)

Le marché mondial du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) était évalué à 2,70 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 19,21 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 27,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM)Le rapport propose une étude complète de l’impact du COVID-19 sur le marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM), les perspectives de l’industrie, les opportunités sur le marché et l’expansion d’ici 2029 et en tenant également compte de facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les tendances récentes, les opportunités, les avancées et le paysage concurrentiel. Ce rapport offre une compréhension claire de cela également en tant que scénario futur de l’industrie mondiale du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM). Des techniques de recherche comme l’analyse PESTLE et SWOT sont déployées par les chercheurs. Ils doivent également fournir des données précises sur la production, la capacité, le prix, le coût, la marge et les revenus du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) pour aider les acteurs à acquérir une compréhension claire de la situation générale actuelle et future du marché.

Un excellent rapport sur le marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) contient une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent des informations sur l’industrie et des facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, le marché contraintes, opportunités clés, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. Le rapport d’activité convaincant du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) est très fiable car toutes les données et informations concernant l’industrie CE sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des revues, des rapports annuels des entreprises et des magazines.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le module d’identité d’abonné intégré (E-SIM):

Thales (France), STMicroelectronics (Pays-Bas), Infineon Technologies AG (Allemagne), Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH (Allemagne), NTT DOCOMO (Japon), Sierra Wireless (Canada), Orange Business Services (France), SAMSUNG (Corée du Nord ), Telenor Group (Suède), Telit (États-Unis), Airtel (Inde), Reliance Jio Infocomm Ltd (Inde), Singapore Telecommunications Limited (Singapour), Deutsche Telekom AG (Allemagne), NXP Semiconductors NV (Pays-Bas) et Vodafone Group Plc (ROYAUME-UNI)

Dynamique du marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Adoption croissante de l’électronique portable

L’industrie des modules d’identité d’abonné intégrés se développe en raison de la demande croissante d’appareils intelligents. Ces technologies programmables sont intégrées à un certain nombre de gadgets intelligents, tels que des montres intelligentes et des bracelets de fitness, pour les aider à se connecter à l’infrastructure cellulaire. L’appareil peut être plus fin et plus léger car les puces prennent moins de place. Cela permet aux producteurs d’utiliser la zone pour ajouter plus de fonctionnalités et de capacités technologiques à leurs produits électroniques. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des SMS, des appels et des consultations de données de fitness, lire des e-mails, recevoir des notifications, naviguer et naviguer sur les réseaux sociaux, qui présentent tous un potentiel de marché important.

Améliorations massives au sein du module

Les cartes SIM intégrées exigent l’enregistrement d’un compte lors du passage à un nouvel appareil afin qu’il puisse mettre à jour de manière transparente le numéro et les informations précédents. La version la plus récente de la GSMA a accru la flexibilité avec laquelle les opérateurs de réseaux mobiles et les fabricants d’équipement d’origine (OEM) feront des affaires à l’avenir. Ces améliorations augmentent encore la demande pour le module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) au cours de la période de prévision.

De plus, l’augmentation du revenu disponible et l’adoption d’appareils informatiques mobiles alimentent davantage la croissance du marché. La demande croissante de solutions e-SIM pour les applications M2M (Machine2Machine) devrait être le facteur le plus important de croissance de ce marché. Le module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) a un large éventail d’utilisations, notamment dans les voitures connectées, la technologie portable, les tablettes, les ordinateurs portables, les smartphones et le M2M. De plus, la tendance croissante de l’électronique portable amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La disponibilité de l’accès aux technologies agit également comme un moteur du marché.

Opportunités

Politiques favorables et développement des technologies

On estime que les politiques favorables du gouvernement dans la promotion de la communication M2M génèrent des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) au cours de la période de prévision. De plus, le marché mondial de l’eSIM devrait se développer à mesure que les dispositifs et la technologie IoT (Internet des objets) sont de plus en plus adoptés dans une variété de secteurs industriels verticaux, notamment la vente au détail, l’énergie et l’automobile, ce qui offrira également de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Segmentation du marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM):

Application

Voitures connectées

Ordinateurs portables

M2M

Smartphones

Comprimés

Wearables

Les autres

Vertical

Automobile

Énergie et services publics

Fabrication

Détail

Électronique grand public

Transport

Logistique

Segment géographique couvert dans le rapport :

Les pays couverts par le rapport sur le marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et la Russie. , Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM)

Partie 03: Paysage du marché mondial du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM)

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM)

Partie 05: Segmentation du marché mondial du module d’identité d’abonné intégré (E-SIM) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ :

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-embedded-subscriber-identity-module-e-sim-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-ev-connectors-market

