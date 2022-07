Tendances du marché du miel de Manuka, analyse par les principaux acteurs | 1 238,15 millions de dollars d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché du miel de Manuka jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par nature (biologique et conventionnelle), type (UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm), UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm), UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm), UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm)), et canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, autres ) », le marché représentait 741,69 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période 2020-2028 pour atteindre 1 238,15 millions de dollars américains d’ici 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs évolutions sur le marché.

Le miel de Manuka est fabriqué à partir du nectar de l’arbre manuka et n’est produit qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le principal ingrédient actif du miel de Manuka est le méthylglyoxal. Il s’agit d’un composé organique antibactérien qui peut être utilisé à la fois pour la médecine et pour la santé au quotidien. L’évolution du mode de vie des consommateurs, l’augmentation des problèmes de santé, l’augmentation des coûts des soins de santé et la préférence croissante pour un mode de vie actif et en forme sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de miel de manuka.

Les acteurs opérant sur le marché du miel de manuka comprennent Arataki Honey, Capilano Honey Ltd., COMVITA, Kirksbees Honey, Manuka Health, Midland Holdings et Oha Honey. Les entreprises clés mettent en œuvre les fusions et acquisitions, ainsi que les stratégies de recherche et développement pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial, ce qui leur permet également de conserver leur marque à l’échelle mondiale.

Le marché du miel de manuka en Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance rapide des besoins en collations des enfants et l’augmentation de la consommation d’aliments enrichis en nutriments alimentent la croissance du marché du miel de manuka en Amérique du Nord. Le miel de manuka sert à la fabrication de barres snacking dont les recettes sont fournies par les entreprises. Par exemple, Comvita propose une recette de barres magiques manuka sucrées et salées. Les États-Unis sont un marché majeur pour le miel de manuka dans la région de l’Amérique du Nord, suivis du Canada et du Mexique. L’attention croissante des consommateurs pour le maintien de la forme physique et la régulation du poids corporel entraîne une demande croissante de produits alimentaires naturels, ce qui propulse la croissance du marché du miel de manuka. La présence de points de vente modernes tels que supermarchés et

Effet du COVID-19 sur le marché du miel de Manuka

En mars 2021, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Espagne et le Royaume-Uni figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Les industries alimentaires et des boissons sont l’un des secteurs importants souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, la fermeture des usines de production, etc., en raison de cette épidémie. Les pays asiatiques sont la plaque tournante mondiale de l’alimentation et des boissons et comptent parmi les plus grands fournisseurs de matières premières pour diverses industries. La fermeture de diverses usines et usines dans ces pays affecte les chaînes d’approvisionnement mondiales et a un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers biens. Diverses entreprises ont déjà annoncé de possibles retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En outre, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord suppriment les opportunités de collaboration et de partenariat commerciales. Ainsi, ces facteurs ont freiné la croissance de l’industrie des aliments et des boissons et d’autres marchés liés à cette industrie.

Aperçu du marché

Utilisation croissante du miel de Manuka dans l’industrie médicale

Des chercheurs et des pharmaciens du monde entier s’efforcent de découvrir le potentiel du miel de manuka dans les formulations pharmaceutiques en raison des fonctionnalités améliorées et de l’applicabilité du miel de manuka. L’importance des produits biologiques a été comprise à la suite de problèmes de santé alarmants associés à une prise de conscience croissante des certifications biologiques et à une préférence pour les produits de haute qualité. Les propriétés antibactériennes du miel de manuka en font un composant parfait pour les médicaments. De plus, il est utilisé comme onguent naturel pour toutes sortes de blessures et a été reconnu comme un combattant incontournable des virus à une époque de résistance aux antibiotiques traditionnels. Les médicaments à base de miel de Manuka sont disponibles sous forme de tubes, de comprimés, de gélules, de gels mous et de bonbons gélifiés, entre autres. Ces médicaments peuvent traiter divers problèmes de santé, comme la prévention de l’acné, des sinus, des maux de gorge et le traitement d’un large éventail de plaies chirurgicales et chroniques. Parmi les autres avantages du miel de manuka, citons l’élimination des infections, l’élimination des imperfections de la peau, la guérison des coupures et des égratignures, le soulagement des maux d’estomac, la stimulation du système immunitaire, l’apport d’énergie et l’amélioration de la digestion.

Informations sur les sources

Basé sur la nature, le marché du miel de manuka a été segmenté en biologique et conventionnel. Le segment conventionnel représentait une part de marché plus importante en 2019, et le segment biologique devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision. L’agriculture biologique est la technique qui consiste à produire du miel de manuka sans utiliser d’engrais artificiels, de pesticides ou de régulateurs de croissance sur les terres agricoles. Le miel de manuka biologique contient une molécule organique appelée méthylglyoxal (MG), qui est un composant antibactérien. Le miel de manuka renforce le système immunitaire en renforçant la résistance aux infections courantes et en favorisant les brûlures ou plaies légères et les maux de gorge. Le taux d’agriculture biologique du miel de manuka a augmenté avec l’augmentation de la superficie cultivée et le soutien croissant de l’entreprise de transformation. Le principal facteur incitant les producteurs à adopter l’agriculture biologique est la préférence croissante pour les produits biologiques et sains. La demande croissante des consommateurs pour le miel de manuka biologique a motivé les entreprises et les cultivateurs à promouvoir l’agriculture biologique, stimulant ainsi la croissance du segment.

Saisissez les informations

Sur la base du type, le marché du miel de manuka a été segmenté en UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm), UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm), UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) , et UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm). Le segment UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) représentait une part de marché plus importante en 2019, et le segment UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm) devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Le miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) contient un minimum de 514 mg/kg de MGO (méthylglyoxal). C’est un miel de manuka pur premium qui offre une efficacité haut de gamme. Le niveau élevé d’UMF de concentration de manuka donne au miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) une saveur herbacée et une couleur foncée. Les fabricants proposent du miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm), entièrement non pasteurisé et sans OGM. De plus, ils évitent un traitement thermique excessif, ce qui peut endommager les niveaux d’UMF et la qualité du miel. La disponibilité de miel de manuka non pasteurisé et non OGM UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) sans additifs ni conservateurs augmente la popularité du miel de manuka UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm) parmi les consommateurs, entraînant ainsi la croissance du segment.

Marché du miel de Manuka – par nature

BIO

Conventionnel

Marché du miel de Manuka – par type

UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm)

UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm)

UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm)

UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm)

Marché du miel de Manuka – par canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins en ligne

Les autres

