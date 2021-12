Tendances du marché du marketing par e-mail, champ d’application important, acteurs clés, aperçu de la croissance et prévisions d’ici 2027

Email Marketing Market Research Report 2021 est la dernière étude publiée par Data Bridge Market Research évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique.

La taille du marché du marketing par e-mail est évaluée à 20,62 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 15,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marketing par e-mail fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs. devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le marketing par courrier électronique est un processus ou un acte consistant à envoyer un message commercial à un groupe de personnes par courrier électronique. De plus, chaque e-mail envoyé à un client latent ou à un utilisateur existant est mesuré en tant que marketing par e-mail. En outre, le marketing par courrier électronique est la pratique commerciale consistant à envoyer d’innombrables types de contenu à un groupe d’abonnés par courrier.

Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en compte lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport Marketing par e-mail. Le fait que l’analyse concurrentielle soit l’aspect majeur de tout rapport d’étude de marché est soigneusement exploré dans ce rapport sur le marketing par e-mail et, par conséquent, de nombreux points sont traités dans ce rapport, notamment le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse des compétences de base des principaux acteurs et l’établissement d’un paysage concurrentiel du marché. Le rapport propose des programmes de croissance prospective et durable, pour assurer le succès commercial qui est impératif pour les organisations.

Certains acteurs bien établis sur le marché du marketing par e-mail sont –

AWeber Communications, BLUEVENN, Oracle, Epsilon Data Management, LLC, Sendinblue, Campaign Monitor Pty Ltd., GetResponse, IBM, J2 Global, Inc., Deliver2inbox, iContact Marketing Corp., Constant Contact, Inc., Selligent Marketing Cloud, VerticalResponse, Lucini&Lucini Communications, Teradata, ActiveCampaign, LLC, Pinpointe On-Demand, Inc., PostyMan et Emma parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

