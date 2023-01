Tendances du marché du lait d’origine végétale, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché du lait d’origine végétale était évalué à 38,90 milliards USD et devrait atteindre la valeur de 123,20 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 15,5 % sur la période de prévision 2022-2029.

Le lait végétal est fabriqué à partir de plantes d’amande, de chanvre , de noix de coco, de riz, de céréales, de noix et de soja et offre plusieurs avantages pour la santé aux consommateurs par rapport au lait de vache. Ils sont largement utilisés dans les boissons, le lait, le fromage et la crème glacée et fournissent des nutriments tels que des protéines, des lipides, des vitamines et des glucides.

La consommation de produits laitiers dans certaines catégories a diminué au cours des deux dernières décennies, les consommateurs réagissant aux préoccupations concernant l’utilisation d’hormones, les allergènes et le profil malsain perçu de certaines offres laitières, autrefois considérées comme un élément essentiel d’une alimentation équilibrée dans diverses cultures. Cela a modifié le paysage mondial pour les producteurs laitiers alors qu’ils s’efforcent de suivre l’évolution des attitudes des consommateurs et les différences régionales dans les attitudes des consommateurs, tout en tirant parti des opportunités potentielles en matière de consommation de produits laitiers. Le lait végétal, par exemple, a une aura de santé perçue parmi les consommateurs, attirant l’attention des fournisseurs de produits laitiers.

Dynamique du marché du lait végétal

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance au lait de vache

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux protéines animales. De plus, l’adoption généralisée d’habitudes alimentaires végétaliennes dans le monde alimente la croissance du marché. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé animale et l’augmentation des intolérances au lactose dans le monde, il y a un changement dans la préférence mondiale pour les produits laitiers à base de plantes. En conséquence, le marché a une perspective plus positive.

Augmentation du marketing des médias sociaux

De plus, le développement de nouveaux produits, tels que le lait végétal, les œufs et la viande, stimule la croissance. Ces produits sont riches en nutriments essentiels et ont un goût presque identique à leurs homologues d’origine animale. D’autres facteurs, tels que les vastes activités promotionnelles menées par des célébrités et des athlètes pour encourager la consommation de produits végétariens afin de maintenir un mode de vie sain et la facilité de disponibilité du produit grâce à la prolifération des canaux de vente au détail en ligne, devraient encore stimuler le marché Suite.

Chance

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités les plus récentes pour un marché mondial. La grande majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Ce segment de la population mondiale aura toujours besoin d’une alternative sans lactose, que l’industrie du lait végétal peut fournir. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable, qui plaide pour un lait sans danger pour le climat et les animaux. Alors que les gens font des choix plus respectueux de l’environnement pour réduire leur empreinte carbone domestique, le marché mondial porte une attention particulière à une excellente opportunité pour le marché du lait à base de plantes.

restrictions

Le manque de connaissances des gens sur les boissons à base de plantes et les préoccupations concernant les additifs pour boissons limiteront la croissance du marché du lait à base de plantes au cours de la période de prévision. Cependant, cela peut constituer une menace pour la croissance du marché du lait végétal.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du lait d’origine végétale sont:

Bayer SA (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

DSM (Pays-Bas)

DuPont. (NOUS)

Amway (États-Unis)

Nature’s Bounty Co. (EE. UU.)

GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI)

Nestlé SA (Suiza)

RiceBran Technologies (États-Unis)

Mead Johnson & Company, LLC. (NOSOTROS)

Premier Nutrition Corporation (EE. UU.)

US Spice Mills, Inc. (EE. UU.)

Association des fabricants de lait sain (Royaume-Uni)

Glanbia PLC (Irlande)

Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)

Bionova (Inde)

Les points clés du marché mondial de Lait végétal amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché du lait végétal.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial du lait d’origine végétale et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché Lait d’origine végétale.

Analyse régionale du marché Lait d’origine végétale:

Le rapport de recherche sur le marché mondial du lait à base de plantes détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé analytique

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Aperçu du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 : Marché par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché du lait à base de plantes est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs influençant la demande de lait végétal dans un futur proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de Lait d’origine végétale ? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

