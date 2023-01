Tendances du marché du collagène, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché du collagène était évalué à 5 769,57 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 9 195,82 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le collagène est une protéine structurelle fibreuse insoluble présente dans la matrice extracellulaire et dans divers tissus du corps. Il est synthétisé à partir d’acides aminés, de glycine, d’hydroxyproline et d’arginine. Il favorise la santé du cerveau, prévient la perte osseuse, soulage les douleurs articulaires, augmente la masse musculaire, améliore la croissance des cheveux et des ongles et améliore la force et l’élasticité de la peau.

L’utilisation croissante du collagène dans les industries alimentaires, l’intérêt croissant pour la consommation de protéines et la nutricosmétique, l’application croissante dans les soins de santé et l’utilisation croissante du collagène à base de biomatériaux sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial du collagène. De plus, la hausse du revenu par habitant et l’expansion de l’ industrie de la transformation des aliments présentent d’importantes opportunités de croissance pour les fabricants de collagène.

DEVELOPPEMENTS récents

La marque EnviroFlight de Darling Ingredients a ouvert un nouveau centre de recherche et développement et d’entreprise à Apex, en Caroline du Nord, en avril 2021. Cette nouvelle installation de recherche et développement permettra de se concentrer davantage sur des domaines de recherche spécifiques, tels que l’expansion de la base de connaissances pour des utilisations alternatives de la mouche soldat noir. larvae (BSFL) dans la santé animale, la nutrition animale, les cosmétiques et le développement d’autres produits.

GELITA USA a ouvert sa nouvelle unité Collagen Peptides en mars 2021, une unité de production de 30 000 pieds carrés à l’extrémité sud-est du complexe dans la zone industrielle de Port Neal près de Sioux City, Iowa.Cette expansion est principalement tirée par le marché à deux chiffres croissance des peptides de collagène de GELITA, notamment sur les marchés de la santé et de la beauté, qui ne montre aucun signe d’essoufflement dans un avenir proche.

Lors de la Virtual Skincare & Beauty Formulation Conference 2021, Rousselot, une marque de Darling Ingredients qui produit des solutions à base de collagène, a lancé des peptides de collagène marin certifiés MSC : Peptan. Cet ingrédient est dérivé à 100 % de corégone marin sauvage et est certifié par le Marine Stewardship Council (MSC). Il est principalement utilisé dans la nutricosmétique premium et les compléments alimentaires. L’ingrédient est fabriqué en France par Rousselot et est disponible dans le monde entier. Les développements croissants de nouveaux produits contenant du collagène provenant de poissons marins capturés dans la nature, ainsi que la demande croissante de produits de beauté et de compléments alimentaires au collagène de poisson, sont les principaux moteurs du lancement.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Collagène sont:

Rousselot (Hollande)

GELITA AG (Allemagne)

Weishardt (France)

Tessenderlo Group SA (Belgique)

Nitta Gelatin Inc. (Japon)

LAPI JELLY Spa (Italie)

ITALGELATINE SpA (Italie)

Ewald-Gélatine GmbH (Allemagne)

REINERT GROUP Ingredients GmbH (Allemagne)

Trobas Gelatine BV (Pays-Bas)

GELNEX (Brésil)

Juncà Gelatines SL (Espagne)

HolistaCollTech Ltd. (Australie)

Collagen Solutions Plc (Royaume-Uni)

Advanced BioMatrix, Inc. (États-Unis)

Les points clés du marché mondial du collagène amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché du collagène.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial du collagène et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché Collagène.

Analyse du marché régional du collagène :

Le rapport de recherche sur le marché mondial du collagène détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Aperçu du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 : Marché par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché du collagène est-il réalisable pour un investissement à long terme ? Quels sont les facteurs influençant la demande de collagène dans un futur proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Collagène ? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

