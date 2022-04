Tendances du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2029

Le marché crédible du collagène au Moyen-Orient et en Afrique offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l'offre, la demande et le taux de croissance du marché. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d'innovation et les politiques commerciales sont également réévaluées dans le rapport sur le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse et aperçu du marché

Le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait atteindre 897,04 millions USD d’ici 2029 contre 598,57 millions USD en 2021, en croissance avec le TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La demande croissante de collagène dans l’industrie cosmétique est le principal facteur qui stimule la demande de collagène dans le monde. Le collagène a une plus large gamme d’utilisations dans les produits alimentaires, les compléments alimentaires, les aliments pour animaux, les tests de laboratoire et de nombreux autres endroits. Plusieurs fabricants concluent des fusions, lancent de nouveaux produits et prennent des décisions stratégiques pour répondre à la demande croissante de collagène sur le marché.

Le collagène peut être utilisé pour différentes fonctions telles que les émulsifiants, les découvertes, les stabilisants et diverses industries finales. Ainsi, les fabricants font la promotion des produits pour d’autres applications en publiant les avantages offerts par leurs marques.

Segmentation:

Sur la base du type de produit, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en gélatine, collagène hydrolysé, collagène natif, peptide de collagène et autres. En 2022, le segment de la gélatine devrait dominer le marché car il maintient la stabilité thermique, ce qui a élargi son application dans toutes les industries, telles que l’alimentation animale, les laboratoires et autres.

Sur la base du type, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en type I, Type II, Type III et Type IV. En 2022, le segment de type I devrait dominer le marché, car la demande croissante d’aliments nutritionnels et fonctionnels devrait stimuler la croissance de ce segment.

Sur la base de la forme, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en poudre et en liquide. En 2022, le segment des poudres devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation d’aliments nutritifs qui augmente la demande de poudre de peptide de collagène, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment.

Sur la base de la source, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en bovin, volaille, porcin, marin et autres. En 2022, le segment bovin devrait dominer le marché car le collagène bovin a élargi son application dans le secteur médical, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en OGM et non OGM. En 2022, le segment des OGM devrait dominer le marché car il est largement utilisé dans les compléments alimentaires préférés des diététiciens en Keto-diet.

Sur la base de la fonction, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en texture, stabilisant, émulsifiant, découverte et autres. En 2022, le segment de la texture devrait dominer le marché car la demande de collagène texturé augmente à mesure que la texture ou la surface du collagène maximise la teneur en protéines de la peau.

Sur la base des applications, le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux, tests de laboratoire et autres. En 2022, le segment des produits alimentaires devrait dominer le marché, car l’application du collagène en tant que stabilisant alimentaire doit une part maximale.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique sont :

Certaines des principales entreprises du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique sont COBIOSA, PB Leiner (une partie du groupe Tessenderlo), ConnOils LLC, Holista Colltech., Ashland, DSM, Collagen Solutions Plc, Rousselot (une filiale de Darling Ingredients Inc. ), GELITA AG, Vital Proteins LLC, Weishardt, Elnasr4Gelatin, Sel Sanayi AS., Titan Biotech, Queen, Proteïn SA, Advanced biomatrix, Halavet Food, SelJel Jelatin et autres.

Dans le rapport sur le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique, les tendances du secteur ont été détaillées au niveau macro, ce qui permet de décrire le paysage du marché et les problèmes futurs probables. Ce rapport d'étude de marché effectue une analyse systématique du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, des stratégies, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l'analyse concurrentielle. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d'achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché.

Attractions du rapport sur le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux du collagène au Moyen-Orient et en Afrique

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste d’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 04 : Dimensionnement du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 05: Segmentation du marché du collagène au Moyen-Orient et en Afrique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

