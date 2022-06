Tendances du marché du cannabis, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Dans le rapport sur le cannabis de classe mondiale, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Le rapport d’étude de marché évalue les performances actuelles et futures du marché Cannabis, en plus des toutes nouvelles tendances sur le marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Le rapport sur le cannabis étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche sur les investissements et les nouveaux défis commerciaux.

Certains des objectifs du rapport convaincant sur le cannabis peuvent être mis en évidence comme l’analyse du potentiel et des avantages, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques du marché mondial et de la région clé. Identifier les tendances significatives, les moteurs, les facteurs d’influence dans les régions mondiales et locales. Le scénario actuel du marché et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. De plus, ce rapport analyse les développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché. Le rapport universel sur le marché du cannabis met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Téléchargez un exemple exclusif de copie du rapport sur le marché du cannabis pour comprendre la structure de l’étude complète (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cannabis-market&dv

Certains composés du cannabis ont un effet mental (ils altèrent l’esprit), tandis que d’autres n’en ont pas. Selon la façon dont le producteur grandit et le fonctionnement de la plante, la force et l’équilibre des éléments varient. Le cannabis a une variété d’avantages médicinaux, y compris le contrôle et la réduction des crises d’épilepsie, l’aide aux personnes atteintes de SSPT, la protection du cerveau après un accident vasculaire cérébral, le soulagement de la polyarthrite rhumatoïde et la réduction des effets secondaires de la chimiothérapie.

Le cannabis médical représente une part importante du marché du cannabis en raison de la De nombreux pays ont approuvé l’utilisation du cannabis à des fins médicales, notamment l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, Portugal et Uruguay. Data Bridge Market Research analyse que le marché du cannabis était évalué à 25,40 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 168,58 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Acteurs du marché couverts

The Cronos Group (Canada), Tilray (États-Unis), Marley Natural (États-Unis), Aurora Cannabis (Canada), Cara Therapeutics (États-Unis), ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie), Medcan Australia (Australie), Sundial Growers Inc. ( Canada), Canopy Growth Corporation (Canada), The Scotts Company LLC (États-Unis), Aphria Inc. (Canada), VIVO Cannabis Inc. (Canada), Cannatrek (Australie), SpeedWeed (États-Unis), GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni), Harborside Health Center (États-Unis), Steep Hill, Inc. (États-Unis), CBD Einstein. (États-Unis), Weedmaps (États-Unis).

Le cannabis est une plante utilisée à des fins récréatives et médicales. Les gens utilisent les feuilles séchées, l’huile de graines et d’autres éléments de la plante de cannabis. Cela peut être une conséquence positive qui aide à soulager les symptômes de diverses maladies, y compris la douleur chronique

Dynamique du marché du cannabis

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché du cannabis au cours de la période de prévision sont les suivants :

Qualités médicinales du cannabis

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques après 50 ans, ainsi que l’efficacité du cannabis dans le traitement de ces problèmes. En janvier 2018, le gouvernement australien a autorisé les producteurs de cannabis régionaux à exporter du cannabis médical et ses produits sur le marché international, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché.

Permettre l’assouplissement des politiques et de la réglementation

La loi HEROES, qui comprenait la loi SAFE Banking, a été promulguée par la Chambre des représentants et transmise au Sénat en 2020. Ce projet de loi permet aux banques de fournir des services aux entreprises de marijuana dans les endroits où cela est légal. Cependant, un nombre croissant de pays ont créé des cadres juridiques pour l’usage non médical des adultes, tels que des objectifs sociaux, religieux et culturels qui accéléreront encore la croissance du marché.

Développement de produits, différenciation et accessibilité des produits comestibles infusés au chanvre

Les problèmes des produits comestibles, tels que l’effet incohérent de la marijuana après consommation, ont commencé à être surmontés grâce aux avancées scientifiques et à l’innovation commerciale. Les produits de perfusion topiques ou sublinguaux sont de nouveaux types de produits de perfusion qui sont absorbés sous la bouche ou par la peau, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

En outre, le nombre croissant de pays qui légalisent progressivement l’usage du cannabis dans le monde est en outre estimé offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché du cannabis dans les années à venir.

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Introduction graphique de l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec leur analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemples de pages du rapport.

Les régions couvertes dans le rapport sur le marché du cannabis sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des facteurs clés suivants :

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché du cannabis

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie Cannabis

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Demande de table des matières détaillée pour les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques mentionnés, y compris les images et les graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cannabis-market&dv

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans la sphère du marché du cannabis.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché du cannabis.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant une incidence sur la croissance du marché du cannabis.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Questions importantes traitées dans le rapport sur le marché du cannabis :

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché du cannabis au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché du cannabis en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché Cannabis dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

Parcourir les rapports associés :

https://thewiredmedia.com/941411/pharmacy-inventory-management-software-solutions-and-cabinets-market-growth-size-analysis-share-trends-market-demand-opportunities-and-cagr-of-growth- taille-analyse-part-tendances-marché-deman/

https://thewiredmedia.com/941412/customized-wound-care-biologics-market-growth-at-a-rate-of-9-8-industry-size-trends-growth-insights-and-forecast-by- 2028/

https://thewiredmedia.com/941413/atopic-dermatitis-treatment-market-size-growth-expected-at-9-86-cagr-by-forecast-2028-bristol-myers-squibb-company-novartis-ag- leo-pharma-as-regeneron-astellas-pharma/

https://thewiredmedia.com/941414/radio-immunoassay-ria-reagents-and-devices-market-annual-growth-rate-at-7-0-industry-analysis-report-by-size-and-share- développement-récent-et-perspectives-d’ici-2029/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com