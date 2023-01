Tendances du marché du cannabis médical, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le rapport sur le cannabis médical peut être mis en évidence par une analyse du potentiel et des avantages du marché mondial et des régions clés, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques. Identifiez les tendances, moteurs et influenceurs importants, à la fois mondiaux et locaux. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de ce secteur ont également été étudiés ici. En outre, le rapport analyse les développements concurrentiels tels que les extensions, les contrats, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché. Le rapport sur le marché universel du cannabis médical fournit également des statistiques sur l’état de l’industrie en tant que source utile de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Les rapports commerciaux à grande échelle sur le cannabis médical aident à définir des stratégies commerciales pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Ce rapport de marché effectue des études de marché détaillées et complètes pour fournir des opportunités actuelles et futures qui éclairent les investissements futurs sur le marché. L’analyse minutieuse de la concurrence couverte dans ce rapport permet aux entreprises de mesurer ou d’analyser les forces et les faiblesses de leurs concurrents afin de développer des stratégies commerciales supérieures pour leurs propres produits. Avec une étude de marché systématique et complète, le rapport d’étude de marché sur le cannabis médical fournit des faits relatifs à tous les sujets du secteur de l’industrie Marketing du cannabis médical.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16% et atteindra l’USD au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. 67 354,01 millions d’ici 2028. L’augmentation du cannabis médical et la légalisation du cannabis stimulent le marché du cannabis médical.

Le cannabis est une drogue psychoactive dérivée de la plante de cannabis de la famille du cannabis. Il est utilisé à des fins médicinales depuis de nombreuses années et a été largement appliqué dans le traitement de diverses maladies telles que la douleur chronique, le cancer, la dépression, le diabète, l’arthrite, le glaucome, l’épilepsie, la migraine, le sida et la maladie d’Alzheimer. .

L’utilisation croissante du cannabis dans les cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe de la consommation de cannabis est une contrainte sur le marché du cannabis médical. Le développement de nouveaux produits avec une activité de R&D accrue pourrait présenter des opportunités pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana est un défi pour le marché du cannabis médical.

acteurs du marché concernés

Tilray, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc., Extractas, Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’ORÉAL), Vermont Hemp Health, Discover Health LLC, ENDOCA, Pacific Roots, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc., Harmony, Pure Ratios, MARY’s Nutritions, Bioactive Solutions, Inc., Upstate Elevator Supply Co., FOLIUM BIOSCIENCES, EcoGen Biosciences, Althea Company Pty Ltd (une filiale d’Althea Group Holdings Limited), Apothecanna, Zenabis Global Ltd, Cresco Labs, IDT Australia, MEDIFARM, Greenwich Biosciences, Inc., MediPharm Labs Inc., THC Global Group Limited, Seed Cellar, CANNABIS SEEDS USA, Seeds For Me, HUMBOLDT SEED COMPANY, Crop King Seeds, BARNEY’S FARM et Aphria Inc. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché du cannabis médical sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et autres Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des éléments clés suivants :

informations d’affaires Une description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise.



stratégie de coopération Un résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Histoire de l’entreprise Actes des événements majeurs liés à l’entreprise.



Produits et services en vedette Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



principal concurrent Voici une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Postes importants et affiliés Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Le dernier ratio financier est dérivé des états financiers annuels publiés par la société la plus ancienne sur une période de cinq ans.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché du cannabis médical

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie du cannabis médical

Chapitre 4: Segmentation du marché par type et application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Avancées technologiques dans le secteur du marché du cannabis médical.

Perspectives de croissance pour les nouveaux entrants sur le marché dans différentes régions.

Profils d’entreprises des principaux acteurs du marché du cannabis médical.

Informations à jour concernant les principaux facteurs de succès influençant la croissance du marché du cannabis médical.

Fusions, acquisitions, associations et alliances stratégiques récentes.

Questions importantes abordées dans le rapport sur le marché du cannabis médical :

Comment l’évolution des tendances affectera-t-elle la croissance du marché du cannabis médical au cours de la période de prévision ? Quelles entreprises dominent actuellement le marché du cannabis médical en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils profiter des opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché du cannabis médical dans différentes régions au cours de la période de prévision ? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs sur le marché ?

