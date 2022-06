Tendances du marché du cannabis médical, acteurs clés actifs et projection de croissance jusqu’en 2028

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD . d’ici 2028. L’utilisation médicale accrue et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Le cannabis est une drogue psychoactive dérivée de la plante de cannabis de la famille des Cannabaceae. Il est utilisé en médecine depuis plusieurs années et a un large éventail d’applications dans le traitement de diverses maladies, notamment la douleur chronique, le cancer, la dépression, le diabète , l’arthrite, le glaucome, l’épilepsie, les migraines, le sida et la maladie d’Alzheimer, entre autres. L’utilisation accrue de cannabis dans les produits cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe de la consommation de cannabis est une contrainte pour le marché du cannabis médical. Le développement de nouveaux produits avec des activités de R&D accrues peut être une opportunité pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana est un défi pour le marché du cannabis médical.

Étendue et taille du marché mondial du cannabis médical

Le marché du cannabis médical est classé en huit segments notables en fonction du produit, de la source, de l’espèce, des dérivés, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du cannabis médical est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres. En 2021, le segment pétrolier devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché du cannabis médical est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride. En 2021, le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de l’usage médical du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD) , tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de produits à base de marijuana médicale sur le marché.

Sur la base des applications, le marché du cannabis médical est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie , autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et d’autres. En 2021, le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation des activités de R&D.

En fonction de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est segmenté en solutions orales et capsules, fumeurs , vaporisateurs, topiques et autres. En 2021, le segment des solutions buvables et des gélules devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du cannabis médical est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis médical est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.

Analyse au niveau national du marché du cannabis médical

Le marché du cannabis médical est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, source, espèce, dérivés, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du cannabis médical sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Inde, Corée du Sud. , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Les États-Unis dominent le marché du cannabis médical en Amérique du Nord en raison de la forte légalisation du cannabis dans le pays. L’Allemagne domine le marché européen du cannabis médical en raison de la forte légalisation du cannabis dans le pays. L’Australie domine le marché du cannabis médical en Asie-Pacifique en raison de la forte présence d’acteurs du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cannabis médical

Le paysage concurrentiel du marché Cannabis médical fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue et le souffle du produit , dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique . Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché du cannabis médical.

entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché du cannabis médical.

Par exemple,

En février 2021, MediPharm Labs Inc. a reçu la licence de cannabis. Cela a été considéré comme une étape importante car MediPharm Labs sera désormais en mesure de réaliser la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques contenant du cannabis. Cela contribuera à stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Ce nouveau produit lancé par la société a augmenté son portefeuille d’estimation de protéines sur le marché. La collaboration, les coentreprises et les autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché du cannabis médical, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre pour le marché du cannabis médical.

