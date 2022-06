Tendances du marché du bien-être en entreprise, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le rapport sur le marché du bien-être en entreprise identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les estimations des valeurs CAGR, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un tel rapport de premier ordre. La recherche et l’analyse effectuées dans le rapport gagnant sur le bien-être de l’entreprise aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse de recherche de marché mondiale.

Le marché du bien-être en entreprise devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 99,9 milliards USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 7,0% dans les pays susmentionnés. période de prévision.

Le bien-être en entreprise est essentiellement un programme destiné aux employés d’une organisation ou d’une entreprise. C’est très important car la plupart des employés d’une organisation peuvent souffrir de diverses maladies telles que l’hypertension, la dépression, etc. Grâce à ces programmes, ces maladies peuvent être prévenues ou réduites et peuvent aider les employés à dépenser moins pour soins de santé et prendre moins de congés pour cause de maladie, ce qui se traduira par une production maximale.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que les maladies respiratoires, le cancer, le diabète, entre autres, même dans les groupes d’âge plus jeunes et les mauvaises habitudes alimentaires devraient apparaître comme des facteurs importants accélérant la croissance du marché du bien-être en entreprise. En plus de cela, des facteurs tels que l’augmentation des investissements des entreprises dans la productivité des employés, l’adoption par la majorité de la population d’un mode de vie sédentaire ainsi que l’investissement croissant dans les appareils de fitness portables sur le lieu de travail aggraveront encore la croissance du marché du bien-être en entreprise dans les prévisions susmentionnées. période. Cependant, le coût élevé de l’externalisation d’un programme de bien-être en entreprise et sa faible adoption dans les petites organisations constituent un frein à la croissance du marché.

En outre, la sensibilisation croissante à la santé mentale et physique des employés devrait générer des opportunités lucratives pour le marché du bien-être en entreprise au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. D’un autre côté, la faible sensibilisation au bien-être en entreprise dans les petites organisations posera comme un défi pour le marché du bien-être en entreprise.

Acteurs du marché couverts

NC State Human Resources, Infinite Wellness Solutions, MediKeeper, Ceridian Lifeworks, Wellness Layers, CoreHealth Technologies, Sprout, Burner Fitness, Cerner Wellness, Limeade, Aptora, BSDI, Virgin Pulse, NAMASTE NEW YORK, Alyfe Wellbeing Strategies, HealthifyMe Wellness Private Limited, et Wellsource, Inc., entre autres.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché du bien-être en entreprise sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché du bien-être en entreprise

Chapitre 3: Analyse régionale du secteur Bien-être en entreprise

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans la sphère du marché du bien-être en entreprise.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché du bien-être en entreprise.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant un impact sur la croissance du marché du bien-être en entreprise.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Requêtes importantes traitées dans le rapport sur le marché du bien-être en entreprise:

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché du bien-être en entreprise au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché du bien-être en entreprise en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché du bien-être en entreprise dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

