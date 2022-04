Tendances du marché des véhicules hybrides, tendances à venir, demande future, étude de recherche approfondie, avenir et 2022-2030

La taille du marché des véhicules hybrides était de 145,4 milliards de dollars américains en 2019. Le marché des véhicules hybrides devrait atteindre une valeur de 371,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % au cours de la période de prévision à partir de 2021. -2030.

Le véhicule hybride fonctionne à la fois sur un moteur à combustion interne (ICE) et sur un moteur électrique. Les véhicules hybrides sont économes en carburant et émettent moins de dioxyde de carbone que les véhicules traditionnels.

Analyse d’impact Covid-19

La pandémie de COVID-19 a touché l’ensemble de l’industrie automobile, ce qui a eu un impact sur la génération de revenus. Les gens évitent d’acheter des articles de luxe en raison d’un changement de préférences. De plus, les unités de fabrication et de production ont arrêté les activités en raison de la pénurie de matières premières et de main-d’œuvre. Cependant, le marché commencerait à se redresser au début de 2021.

Les facteurs influant

Les acteurs de l’industrie du monde entier investissent dans des activités de R&D pour apporter de nouvelles avancées sur le marché. En conséquence, cela pourrait alimenter la croissance du marché, car des solutions efficaces gagneraient en popularité.

Les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et les restrictions gouvernementales peuvent devenir des opportunités favorables pour les acteurs du marché.

Les progrès et la réduction du prix des batteries électriques conduiraient à la croissance du marché mondial des véhicules hybrides à l’avenir.

L’urbanisation croissante peut devenir un autre facteur de croissance du marché mondial des véhicules hybrides.

La demande de véhicules écologiques devrait croître rapidement aux États-Unis et au Canada. De plus, les pays émergents, tels que la Chine et l’Inde, devraient également connaître une demande importante de véhicules hybrides en raison de la sensibilisation croissante. Ainsi, le marché mondial des véhicules hybrides devrait connaître une croissance significative à l’avenir. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que l’exposition à la pollution de l’air ambiant est à l’origine d’environ 4,2 millions de décès chaque année dans le monde. Ainsi, cela augmenterait finalement l’utilisation de véhicules hybrides ou électriques au cours de la période d’analyse.

Le coût élevé des véhicules hybrides peut entraver la croissance du marché mondial des véhicules hybrides.

La hausse des prix du carburant et la pénurie de carburants fossiles pourraient constituer une opportunité prometteuse pour les acteurs du marché prospères sur le marché mondial des véhicules hybrides.

Analyse géographique

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des véhicules hybrides en raison de la présence de divers acteurs de l’industrie, tels que Honda, Toyota, Nissan et Hyundai. De plus, les pays émergents, tels que le Japon, la Corée du Sud et la Chine, assistent à une transformation rapide du mode de vie, ce qui serait bénéfique pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. De plus, une augmentation du revenu disponible et une prise de conscience croissante des avantages des véhicules hybrides, la hausse des prix du carburant et des politiques gouvernementales favorables alimenteraient l’expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.

Concurrents sur le marché

Toyota

Hyundai

ZF

Gué

Honda

BorgWarner

VOLVO

Delphi Technologies

Daimler

Allison Transmission

Continental

Schaefler

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Aperçu par composant

Moteur électrique

Batterie

Transmission

Aperçu par type de groupe motopropulseur électrique

Hybride parallèle

Hybride de série

Aperçu par propulsion

Véhicules électriques hybrides (HEV)

Véhicules au gaz naturel (GNV)

Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)

Aperçu par degré d’hybridation

Micro-Hybride

Hybride complet

Hybride doux

Aperçu par type de véhicule

Voitures particulières

Véhicules commerciaux

Aperçu par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

