Tendances du marché des véhicules électriques au plomb, moteurs, stratégies, applications et paysage concurrentiel

Selon l'étude, les principaux acteurs de ce marché sont Robert Bosch GmbH, East Penn Manufacturing Company, Panasonic Corporation, Trojan Battery Company, SAMSUNG SDI CO., LTD, Leoch Battery Corporation, EXIDE INDUSTRIES LTD, CENTURY BATTERIES INDONÉSIE, Tai Mao Battery Co., Ltd, Infocom Network Limited, Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd

Le marché des véhicules électriques au plomb enregistrera un taux de croissance de 15,10 % pour la période de prévision de 2020 à 2027. La popularité croissante des véhicules électriques devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Dynamique du marché mondial des véhicules électriques au plomb:

Portée du marché mondial des véhicules électriques au plomb et taille du marché

Le marché des véhicules électriques au plomb-acide est segmenté en fonction du type de propulsion et du type de véhicule. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de propulsion, le marché des véhicules électriques au plomb-acide est segmenté en véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride et véhicule électrique hybride rechargeable.

Le segment des types de véhicules du marché des véhicules électriques au plomb-acide est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires et deux-roues.

Johnson Controls (États-Unis), Exide Technologies (États-Unis), GS Yuasa International Ltd., Middle East Battery Company, Reem Batteries & Power Appliances Co. SAOC, ENERSYS, Saft, NorthStar, C&D LES TECHNOLOGIES,

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

Segmentation globale du marché Véhicule électrique au plomb-acide :

Par type de propulsion (Véhicule électrique à batterie, Véhicule électrique hybride, Véhicule électrique hybride rechargeable),

Type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule utilitaire, deux-roues),

Analyse par région des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés mentionnées ci-dessous :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains, etc.

