Tendances du marché des vaccins vétérinaires pour animaux, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2029

Le rapport crédible sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Et sans oublier que le rapport est étonnamment caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Ce rapport d’étude de marché est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Analyse et aperçu du marché

LaMarché des vaccins vétérinaires pour animauxdevrait croître rapidement au cours de la période de prévision. L’anthrax est l’une des maladies du bétail les plus répandues dans le monde. Bien que des initiatives nationales aient abouti à l’endiguement mondial de l’anthrax, celui-ci est toujours omniprésent, selon un rapport publié par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). La prévalence de la maladie est en partie due au manque d’expérience des générations récentes de vétérinaires dans le diagnostic et la déclaration de la maladie et à l’arrêt de la vaccination contre la maladie. Parallèlement à cette prévalence croissante de diverses maladies du bétail. Les maladies animales entraînent une multitude de problèmes dans les systèmes de production animale, notamment des pertes de productivité, l’insécurité alimentaire et la perte de revenus, qui ont tous un impact négatif sur la santé humaine. Ainsi,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins vétérinaires pour animaux était évalué à 10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Rapport de marché organisé par Data Bridge L’équipe d’études de marché comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les vaccins pour animaux empêchent la propagation des maladies, protégeant à la fois la santé animale et humaine, ce qui est essentiel compte tenu de la dépendance du public à l’égard des animaux. Nourriture, viande, lait, protéine , et d’autres produits commerciaux tels que le cuir et la laine sont tous dérivés d’animaux. Les vaccins contre la rage, les vaccins contre la fièvre aphteuse et les vaccins contre le virus de la grippe équine sont parmi les vaccins vétérinaires les plus couramment utilisés, qui inhibent le transfert d’agents pathogènes infectieux en simulant l’immunité acquise naturellement.

L’étude de marché sur les vaccins vétérinaires pour animaux analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Les analyses et les estimations obtenues grâce aux informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont extrêmement nécessaires lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent.

Segmentation:

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en fonction du type, de la maladie, de la technologie, de la voie d’administration et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cône

Vaccins porcins

Vaccins volailles

Vaccins du bétail

Vaccins pour animaux de compagnie

Vaccins aquacoles

Autres vaccins pour animaux

Sur la base du type, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins porcins, vaccins pour volailles, vaccins pour bétail, vaccins pour animaux de compagnie, vaccins pour l’aquaculture et autres vaccins pour animaux. Les vaccins pour le bétail sont ensuite subdivisés en vaccins pour bovins et vaccins pour petits ruminants. Les vaccins pour animaux de compagnie sont ensuite subdivisés en vaccins canins et vaccins félins.

Maladie

porcin

la volaille

Bétail

Animaux domestiques

Aquaculture

Sur la base de la maladie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie et aquaculture. Le bétail est ensuite subdivisé en bovins et petits ruminants. Les animaux domestiques sont en outre sous-segmentés en canidés et félins.

Technologie

Vaccins vivants atténués

Vaccins inactivés

Vaccins toxoïdes

Vaccins recombinants

Autres vaccins

Sur la base de la technologie, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants et autres vaccins.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Topique

En fonction de la voie d’administration, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en oraux, parentéraux et topiques.

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est segmenté en hôpitaux et cliniques.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux sont:

Bayer SA (Allemagne)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Ceva (France)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Virbac (France)

Vétoquinol (France)

Zoetis (États-Unis)

Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Biogenèse Bagó (Argentine)

Hester Biosciences Limitée. (Inde)

Elanco (États-Unis)

HIPRA (Gérone)

CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Pékin)

Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)

Ringpou (Chine)

Mars, Incorporated (États-Unis)

Indovax (Inde)

Attractions du rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des vaccins pour animaux vétérinaires aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille tous les marchés vitaux des vaccins pour animaux vétérinaires

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau des pays

Le marché des vaccins vétérinaires pour animaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vaccins pour animaux vétérinaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne. , les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam , Reste de Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient, Orient et Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM apportera-t-elle ?

Dernières tendances influençant l’industrie et le scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Partie 04 : Dimensionnement du marché des vaccins vétérinaires pour animaux

Partie 05: Segmentation du marché des vaccins vétérinaires pour animaux par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

