Tendances du marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT), part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le document d’étude de marché sur les tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) effectue une analyse de la consommation du marché, des principaux acteurs impliqués, des ventes, du prix, des revenus et de la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région. Ce rapport de marché a été préparé avec un bon mélange d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes et pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Un tel rapport sur le marché mondial comprend également des prévisions utilisant un arrangement pratique d’incertitudes et de techniques. Le rapport à grande échelle sur les tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) comprend de meilleures informations sur le marché avec lesquelles il devient facile de conduire l’entreprise dans la bonne direction. En outre, il distingue et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, les défis,

Le marché mondial des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait atteindre 62 553,67 millions USD d’ici 2028, contre 25 170,05 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

POCT est caractérisé comme un test qui peut être effectué à proximité du patient où une décision médicale peut être prise immédiatement, y compris les résultats et la surveillance. Les dispositifs POCT entrant désormais en utilisation clinique sont basés sur les technologies d’amplification des acides nucléiques (NAAT), définies ici comme des dispositifs de seconde génération. Ces plates-formes ont généralement une sensibilité améliorée, généralement de l’ordre de 60 à 90 %, par rapport aux POCT de première génération, et nécessitent une instrumentation portable avec une empreinte d’environ 30 cm x 30 cm. Ces instruments sont essentiellement utilisés dans la détection moléculaire de divers troubles tels que le VIH, le VPH et les maladies respiratoires grâce à la technologie NAAT. NAAT est Nucleic Acid Amplification Techniques qui permet l’identification d’organismes pathogènes en détectant leur ADN ou ARN.

Téléchargez un exemple exclusif de copie du rapport sur le marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) pour comprendre la structure de l’étude complète (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/ ?dbmr=global-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market

Acteurs du marché couverts

Danaher, Thermo Fisher Scientific Inc., Hologic, Inc., BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ABBOTT, Seegene Inc., bioMérieux SA, QIAGEN, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Grifols, SA, Quidel Corporation, GenMark Diagnostics, Inc., SD Biosensor, INC., Oxford Nanopore Technologies, Wondfo, Randox Laboratories Ltd., Meridian Bioscience, Sekisui Diagnostics, QuantuMDx Group Ltd., Lucira Health Inc., binx health, inc., Sysmex ( Une filiale de Sysmex Corporation), Co-Diagnostics, Inc., entre autres. De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier, qui accélèrent également le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT).

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Introduction graphique de l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec leur analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemples de pages du rapport.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des facteurs clés suivants :

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Analyse du marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide du TAAN)

Chapter 3: Regional analysis of the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) industry

Chapter 4: Market segmentation based on types and applications

Chapter 5: Revenue analysis based on types and applications

Chapter 6: Market share

Chapter 7: Competitive Landscape

Chapter 8: Drivers, Restraints, Challenges, and Opportunities

Chapter 9: Gross Margin and Price Analysis

Request for Detailed Table of Content for New Business Strategies, Challenges & Policies mentioned including Images and Graphs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market

Important Insights Enclosed in the Report:

Technological developments within the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market sphere.

Growth prospects for new market players across different regions.

Company profiles of leading players in the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market.

Up-to-date insights related to the key success factors impacting the growth of the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market.

Recent mergers, acquisitions, partnerships, and strategic alliances.

Important Queries Addressed in the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market Report:

How will the evolving trends impact the growth of the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market over the forecast period? Which companies are currently dominating the Molecular Point Of Care Testing (Using NAAT) Market in terms of market share? How can market players capitalize on the lucrative opportunities in Region 1? Quel est le taux de croissance prévu du marché Tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

Parcourir les rapports connexes@

https://thewiredmedia.com/943185/north-america-refractive-surgery-devices-market-expected-to-witness-a-significant-growth-of-596-63-million-by-2029-cagr-of- 7-9/

https://thewiredmedia.com/943191/europe-lung-transplant-therapeutics-market-by-emerging-trends-business-strategies-developing-technologies-revenue-competitive-landscape-regional-overview-and-covid-19- analyse-d’impact-jusqu’en-2029/

https://thewiredmedia.com/943188/north-america-biotechnology-market-size-global-industry-share-industry-growth-competitive-landscape-recent-developments-regional-outlook-and-forecast-by-2029/

https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-orthopedic-surgical-energy-devices-market-trends-share-industry-size-growth-demand-opportunities-and-forecast-by-2029- 2022-06-21?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-q-pcr-reagents-market-to-reach-usd-67398-million-by-2029-industry-overview-size-share-by- analyse-des-tendances-et-de-la-croissance-de-l-entreprise-2022-06-21?mod=search_headline

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market. Data Bridge endeavors to provide appropriate solutions to the complex business challenges and initiates an effortless decision-making process.

Contact us:

Data Bridge Market Research

US: +1 888 387 2818

UK: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Email: Corporatesales@databridgemarketresearch.com