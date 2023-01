Tendances du marché des tests de rupture prématurée et prématurée des membranes (PROM), part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des tests de sage-femme et de rupture prématurée des membranes (PROM) augmentera à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

La rupture prématurée des membranes (PROM) est la rupture (rupture) des membranes (amnios) avant l’accouchement. Si la PROM survient avant 37 semaines de gestation (PPROM), on parle de rupture prématurée des membranes. La PROM survient dans environ 8 à 10 % des grossesses. La RPMAT (naissance prématurée avant 37 semaines) représente 1/4 à 1/3 de toutes les naissances prématurées.

Les principaux facteurs susceptibles d’être responsables de la croissance du marché au cours de la période de prévision comprennent l’augmentation du nombre de bébés prématurés, l’amélioration de l’accès aux installations de soins néonatals et maternels avancés et l’introduction de nouveaux produits de diagnostic au point de service dans les économies développées et émergentes. Les entreprises investissent dans des activités de recherche et développement pour améliorer la spécificité et la sensibilité des dispositifs et réduire les taux d’erreur.

Par conséquent, l’accent est mis sur la réduction de la taille de l’échantillon requis pour d’autres tests médicaux qui aideront le marché à se développer. L’augmentation des achats de kits de détection de biomarqueurs devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante pour de meilleurs services de santé, l’augmentation du coût des soins et la croissance de la population dans le monde devraient stimuler le marché des tests au point de service, entraînant l’adoption des tests de travail prématuré et de rupture prématurée des membranes (PROM).

Cependant, certains des facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le marché mondial des tests de sage-femme et de rupture prématurée des membranes (PROM) comprennent le manque de spécialistes expérimentés et des autorités réglementaires strictes. L’élimination des inconvénients des bilans de santé et des examens réguliers pour les patients peut constituer un défi pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tests de rupture prématurée et prématurée des membranes (PROM) et taille du marché

Le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en fonction du type de test et de l’industrie des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type de test, le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en examen pelvien, échographie, marqueurs biochimiques, surveillance cervicale, test de nitazine, test de brossage et combinés. Les marqueurs biochimiques comprennent l’interleukine (IL)-6, la protéine C-réactive (CRP), l’IL-1, l’IL-2, l’IL-8, le TNF-α, l’hormone de libération de la corticotropine (CRH) et la protéine alpha-foeto. (AFP)

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests de sage-femme et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en hôpitaux et laboratoires cliniques.

Certains des principaux acteurs du marché des tests de rupture prématurée et prématurée des membranes (PROM) sont CooperSurgical, Inc., Medtronic, Fisher & Paykel Healthcare Limited, FUJIFILM Holdings Corporation, Nonin, Getinge AB, General Electric, Koninklijke Philips NV, Dragerwerk AG . & Co. KGaA, Natus Medical Incorporated, miracradle, Inspiration Healthcare Group plc, Abbott, Analogic Corporation, Atom Medical Corp., Arjo, BD, Hamilton Medical, Masimo, Medela AG et NIHON KOHDEN COPORATION.

Analyse régionale pour le marché des tests de travail prématuré et de rupture prématurée des membranes (PROM):

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des tests de rupture prématurée et prématurée des membranes (PROM) détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

