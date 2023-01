Tendances du marché des systèmes spécialisés d’archivage d’images et de communication (PACS), analyse des prévisions par région, type et application jusqu’en 2029

Dans le rapport sur le marché des systèmes d’archivage et de communication de photos spécialisées (PACS) , les entreprises peuvent obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui peuvent les aider à spéculer sur une diminution ou une augmentation de la production d’un produit particulier. Nous fournissons également une étude complète du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer une stratégie commerciale. Ce rapport d’étude de marché comprend les informations les plus importantes sur le marché pour conduire votre entreprise au plus haut niveau de croissance et de succès. Diverses sources fiables telles que des magazines, des sites Web et des rapports annuels d’entreprises, des livres blancs et des fusions ont été utilisées pour recueillir les données et les informations mentionnées dans le rapport d’analyse du marché des systèmes de confiance (PACS) Professional Image Archiving and Communications.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des systèmes spécialisés d’archivage et de communication d’images (PACS) sont : Agfa-Gevaert Group Canon Medical Systems, US Carestream Healthcare. EyePACS, LLC INFINITT Healthcare Co., Ltd Intelerad Medical Systems Incorporated McKesson Corporation IBM Novarad Koninklijke Philips



Analyse du marché et informations clés :

Le marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de l’archivage de photos et des systèmes de communication spéciaux (PACS) fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient dominer au cours de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché. Les tendances croissantes parmi les patients et les médecins et la forte demande d’archivage universel d’images médicales et de stockage de tous les formats de données médicales alimentent la croissance du marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS).

Étendue du marché et taille du marché mondial Systèmes spécialisés d’archivage et de communication de photos (PACS)

Le marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) est segmenté en fonction du type de produit, du composant, de la mise en œuvre et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) est segmenté en systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés en radiologie (PACS), systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) et systèmes de communication d’imagerie (PACS). Un système de communication spécialisé en cardiologie, archivage d’images et pathologie. (PACS), système d’archivage et de communication d’images spécialisées en ophtalmologie (PACS), système d’archivage et de communication d’images spécialisées en orthopédie (PACS), système d’archivage et de communication d’images spécialisées en oncologie (PACS), système d’archivage et de communication d’images spécialisées en dermatologie (PACS), neurologie et Systèmes professionnels d’archivage et de communication d’images (PACS);

Sur la base des composants, le marché des systèmes spéciaux d’archivage et de communication d’images (PACS) est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base de la mise en œuvre, le marché des systèmes professionnels de stockage et de communication d’images (PACS) est segmenté en systèmes professionnels de stockage et de communication d’images (PACS) basés sur des installations et en infrastructure professionnelle de stockage et de communication d’images (PACS). Nuage (PACS).

Basé sur l’utilisateur final, le marché des systèmes professionnels d’archivage et de communication d’images (PACS) est segmenté en hôpitaux, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire et centres d’imagerie diagnostique.

Marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) par région:

Comme mentionné ci-dessus, l’analyse du marché mondial des systèmes spéciaux d’archivage d’images et de communication (PACS) et des informations sur la taille du marché et les tendances par pays et par produit sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisés (PACS) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Commonwealth britannique, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne et la Turquie. et le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA ), le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, certaines parties de l’Amérique du Sud, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes spécialisés d’archivage et de communication d’images (PACS) en raison du nombre croissant de cas d’arythmie en Amérique du Nord, de politiques de remboursement adaptées aux patients et d’une forte demande de traitements avancés et de développement d’infrastructures de soins de santé. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population nombreuse et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières: Marché mondial des systèmes d’archivage et de communication d’images spécialisées (PACS)

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les systèmes spécialisés d’archivage et de communication d’images (PACS) dans l’industrie de la santé

14 Analyse SWOT

15 Profil de la société

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

