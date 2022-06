Tendances du marché des sports de neige, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2028

De plus, les données d’étude de marché du rapport de marché fiable sur les sports de neige sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les principaux domaines couverts par le rapport sont la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie des sports de neige. Pour une entreprise en plein essor, il est tout à fait nécessaire de se familiariser avec les demandes, les préférences, les attitudes et les goûts variés des consommateurs concernant le produit en question. Le rapport remarquable sur les sports de neige est là pour résoudre ce problème de manière exhaustive.

Le marché des sports de neige devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 5 274,9 millions USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 3,2 % dans les pays ci-dessus. période de prévision mentionnée.

Les sports de neige sont les activités sportives qui se déroulent ou se pratiquent sur la neige ou la glace. Les sports de neige comprennent des jeux comme le ski, le patin à glace, le serpent des neiges, la luge, le balai, le bandy et autres. Le marché des sports de glisse concerne les différents équipements et vêtements spécialement conçus pour ces sports.

La préférence croissante pour les activités de plein air dans le monde est le principal facteur favorisant la croissance du marché. De plus, la participation croissante des jeunes à des événements sportifs et les efforts croissants du gouvernement pour promouvoir le sport dans le cadre du programme universitaire et universitaire accélèrent également la demande de sports de neige. Cependant, le coût élevé des vêtements de sports de neige et des équipements de sports de neige pourrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les facteurs tels que l’avancement des vêtements de sports d’hiver pour améliorer la sécurité créent également des opportunités de croissance de marché lucratives et rémunératrices à long terme. D’un autre côté, le risque associé aux blessures graves par les sports de neige pose un défi majeur pour le marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des sports de neige sont THE NORTH FACE, Group Rossignol USA, Inc.; GOLDWIN INC. ; Lafuma ; Décathlon; Amer Sports, adidas America Inc. ; Columbia Sportswear Company.; OC SPORTS DE NEIGE ; Volcom, LLC.; SCOTT Sports SA ; ROCES SRL ; Équipement de diamant noir, Ltd ; Bergans ; Under Armour, Inc. ; Phénix,; Coalision Inc. ; planches à neige Burton ; Vêtements de montagne ; Oakley, Inc. ; SMITH parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2 : Marché des sports de neige

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Sports de neige

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché des sports de neige?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché Sports de neige?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché Sports de neige?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché Sports de neige ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Faits saillants des facteurs clés suivants : Marché des sports de neige

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



