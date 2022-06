Tendances du marché des spiritueux sans alcool, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2028

L’équipe DBMR utilise un langage simple et des images statistiques faciles à comprendre pour fournir des informations complètes et des données détaillées sur l’industrie des spiritueux sans alcool et le marché des spiritueux sans alcool. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché ont été pris en considération ici. Le rapport partage également la marge brute, la part de marché, l’indice d’attractivité et la croissance de la valeur et du volume de tous les segments étudiés par les analystes. Le rapport fournit aux joueurs des informations cruciales et suggère des tactiques axées sur les résultats pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché et les estimations de parts de marché sont analysées et mentionnées dans le rapport d’étude crédible sur le marché des spiritueux sans alcool.

Le marché des spiritueux sans alcool devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12,7 milliards USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des spiritueux sans alcool fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la présence de maladies coronariennes et d’hypertension chez les jeunes et les personnes âgées en raison de la consommation de boissons à forte teneur en alcool accélère la croissance du marché des spiritueux sans alcool.

L’âge d’or des cocktails sans alcool est arrivé. Auparavant, ceux qui dédaignaient l’alcool étaient appelés boissons gazeuses sucrées, soda ordinaire et vieille eau ordinaire. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de la division des cocktails sans alcool, avec de nombreux pros proposant des substituts savoureux et sans alcool pour aider ceux qui choisissent de ne pas boire. Et maintenant que la sobriété et la curiosité ont continué à décoller, des distillateurs encore plus créatifs ont proposé des choix sans alcool pour échanger les distinctions que les alcools traditionnels pourraient offrir, en créant des alternatives au rhum, au whisky, à la vodka, au gin et aux liqueurs qui satisfaire même les palais les plus pointus.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des spiritueux sans alcool au cours de la période de prévision sont la culture croissante des pubs. En outre, l’augmentation du revenu disponible et le nombre croissant de personnes soucieuses de leur santé devraient en outre propulser la croissance du marché des spiritueux sans alcool. De plus, les lois gouvernementales strictes contre la consommation d’alcool devraient en outre amortir la croissance du marché des spiritueux sans alcool. D’autre part, l’apparition d’alternatives sous la forme de boissons à base de produits naturels et gazeuses devrait en outre entraver et remettre en question la croissance du marché des spiritueux sans alcool au cours de la période.

Acteurs du marché couverts

Diageo, Kin Social Tonics, Inc., CELTIC SOUL, Spiritless, Monday Distillery, FLUÈRE Spiritueux distillés sans alcool, Arkaybeverages, Ritual Zero Proof, Lyre’s Spirit Co USA, Three Spirit Drinks Ltd., Caleño Drinks Ltd, Everleaf, Heineken, JUKES CORDIALITIES, Fortnum & Mason et Château De Fleur parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché Spiritueux sans alcool sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

