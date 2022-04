Tendances du marché des spas 2022 Taille de l’industrie, segments, part, acteurs clés et analyse des facteurs de croissance d’ici 2030 | TCAC de 12,9 %

Le marché mondial des spas devrait croître à un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’augmentation des activités commerciales des hôtels et restaurants, associée à la croissance des activités touristiques, sont des facteurs qui devraient entraîner la croissance du marché au cours de la période à venir. De plus, la vie chaotique croissante des individus entraîne davantage la croissance dans les zones urbaines, ce qui conduit à la préférence pour les spas à travers le monde.

Alors que le gouvernement appliquait des normes strictes de distanciation sociale ainsi que des fermetures, cela crée une chute du marché. Cela a entraîné un affaiblissement considérable de la demande du marché en raison de la diminution du nombre de visites dans le secteur. De plus, les vendeurs du marché subissent également cette chute et les normes gouvernementales d’ouverture progressive des services conduisent à remettre le marché du spa sur la bonne voie.

Le spa peut être défini comme l’établissement d’un lieu commercial qui propose des services de relaxation corporelle et de gestion de la santé. Les services de base présentés par le spa comprennent une grande variété de traitements thérapeutiques tels que des soins corporels et des gommages, des manucures et des pédicures, des massages, des bains de sauna et des soins du visage. Les massages aident à prévenir les blessures à la cheville, à équilibrer la tension artérielle et à réduire les maux de tête. Ces services sont généralement fournis par les spas minéraux ou thermaux, les hôtels et centres de villégiature, les spas de destination, les spas de jour et les spas médicaux. Les spas servent des services de soins médicaux, de gestion du poids, d’anti-vieillissement, de renforcement du système immunitaire et de détoxification du corps d’un individu.

Moteurs de croissance

L’industrie du spa est actuellement la partie du secteur de l’hôtellerie et des loisirs qui connaît la croissance la plus rapide. Au cours des dernières années, il y a eu des points de croissance vigoureux dans les stations thermales et les spas hôteliers de luxe en raison de la demande croissante des clients, et la disponibilité des installations de spa est importante dans l’industrie hôtelière. De nombreux services de spa se concentrent principalement sur l’offre de services améliorés à leurs clients dont le besoin de réalisation de soi a augmenté, et la gestion du niveau de stress est liée à leur valeur nette, ce qui reflète le développement rapide de l’industrie.

Ainsi, l’exigence de gestion du stress contribue à la demande du marché pour les spas, ce qui renforce la tendance des spas dans les économies développées et émergentes. En outre, les modes de vie trépidants et chaotiques des personnes, associés à la croissance des revenus disponibles, expliquent les perspectives positives du marché mondial.

De plus, le marché du spa continue de se développer avec l’augmentation du nombre de spas dans le monde. Il y avait environ 149 000 spas comptabilisés en 2017, contre 121 595 spas en activité en 2015 selon le Global Wellness Institute. Pour ces raisons, le marché s’est développé comme un développement remarquable dans le secteur du spa et du bien-être, ce qui conduit à une augmentation de la demande du marché mondial. En conséquence, l’utilisation croissante des installations de spa dans le secteur est le facteur qui alimente la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Segmentation des rapports

Par type

Hôtel/Centres de villégiature Spa

Destination Spa

Day/Salon Spa

Medical Spa

Mineral Spring Spa

Autres

Par service

Massage

Beauté/Grooming

Fitness physique

Autres

Par utilisation finale

Homme

Femme

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique

L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



En outre, l’Europe devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché mondial au cours du scénario à venir de 2021 à 2028. La demande du marché pour le spa devrait augmenter en raison de la popularité croissante des massages parmi la population ordinaire de la région. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne sont plus enclins à divers massages tels que le massage LomiLomi, le massage thaïlandais et le massage ayurvédique peuvent stimuler la croissance du marché. De plus, plusieurs fournisseurs de spas en Europe qui proposent une grande variété d’installations et de services pour promouvoir un mode de vie sain gagnent en notoriété dans la région.

Aperçu de la concurrence

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial figurent Massage Envy, Planet Beach, Mandarin Oriental Hotel Group, Emirates Palace Spa, Rancho La Puerta, Hot Springs Resort & Spa, Four Seasons Hotel Limited, Omni Hotels & Resorts, Lanserhof et Jade. Montagne.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

