Tendances du marché des solutions d’identité biométrique, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’identité biométrique affichera un TCAC de 13,6 % pour la période de prévision 2022-2029.

La biométrie est une méthode de vérification, de reconnaissance et d’identification des personnes en fonction de leurs caractéristiques physiques ou comportementales. Ils comparent les identifiants d’une personne à un modèle biométrique préalablement stocké dans la base de données. Les traits physiologiques et comportementaux sont les deux types d’identification biométrique disponibles. Les empreintes digitales, les empreintes de la paume, les veines de la paume, le visage, l’iris, l’ADN, la rétine et la géométrie de la main sont des qualités physiologiques, tandis que les modèles de frappe et la reconnaissance de la voix et de la signature sont des traits comportementaux.

Segmentation:

Le marché des solutions d’identité biométrique est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des solutions d’identité biométriques est segmenté en identification des empreintes digitales, identification de la voix, identification du visage, identification de l’iris, identification de la démarche et autres.

Sur la base des applications, le marché des solutions d’identité biométriques est segmenté en utilisation professionnelle, gouvernement et secteur public, vente au détail, BFSI, éducation, soins de santé et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des solutions d’identité biométrique sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des solutions d’identité biométrique sont HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB., ImageWare Systems, Inc., IDaptive, LLC, Identity Automation, Fischer International Identity, LLC, M2SYS Technology, IDEMIA, UMANICK TECHNOLOGIES, SL, Identification HSB BV, Princeton Identity, GenKey, Biometric Identity Systems Pty Ltd., Speed ​​​​Identity AB, DERMALOG Identification Systems GmbH., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

