Tendances du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie par types et applications, analyse des prévisions jusqu’en 2029

Les soins aux personnes âgées en Malaisie devraient connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 830,59 millions USD d’ici 2027. Le vieillissement croissant de la population et la sensibilisation croissante aux services de soins à domicile en Malaisie sont les principaux facteurs de la croissance du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie.

Analyse du marché et perspectives :

Entreprises mentionnées sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie :

Royal Philips SA

Metro Eldercare Sdn Bhd

Hommage

Soins nobles

Groupe de soins aux personnes âgées Sdn Bhd

Medtronic

Groupe Écon Santé

Conciergerie de soins

Lyc Senior Living Sdn Bhd

Centre de soins Ig

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est classé en logements, appareils fonctionnels et produits pharmaceutiques. Le segment du logement et des appareils fonctionnels domine le marché des soins aux personnes âgées car il existe une demande sans cesse croissante d’appareils fonctionnels pour les soins à domicile des patients âgés et également une population croissante de personnes âgées, en particulier celles qui ne sont pas capables de s’auto-aider.

Sur la base du service, le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie est classé en soins à domicile, soins institutionnels et soins de jour pour adultes. Le segment des soins à domicile domine le marché des soins aux personnes âgées car il s’agit d’un service spécialement conçu pour les patients âgés pour leur bien-être.

Sur la base de l’application, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est classé en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, rénales, arthrite et autres. Le segment des maladies cardiaques domine la croissance du marché en raison du taux de prévalence croissant de l’hypertension, de la pression artérielle et des maladies cardiovasculaires chez les patients vieillissants, entraînant la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d'application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

