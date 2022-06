Tendances du marché des services de thérapie de réadaptation, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché sur les services de thérapie de réadaptation contient une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. L’année de base pour le calcul dans le rapport est considérée comme 2019, tandis que l’année historique est 2018, ce qui suggère les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché. Dans la section d’analyse régionale du rapport, il a été montré que les différentes régions et pays se développent sur le marché mondial et ont prédit la taille de leur marché pour les prochaines années. Chacun des sujets inclus dans le principal rapport sur les services de thérapie de réadaptation est très bien étudié pour avoir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché.

Le rapport à grande échelle sur le marché des services de thérapie de réadaptation mesure les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de marketing. Ce rapport d’étude de marché se concentre sur les principaux concurrents du marché mondial et fournit des informations sur l’aperçu de l’entreprise, y compris les contacts, le portefeuille de produits, les développements clés, le prix, le coût, la valeur, le volume, les revenus, la capacité et la production. Le rapport d’activité des services de thérapie de réadaptation comprend également des estimations de tous les moteurs du marché et des contraintes du marché qui sont principalement obtenus à partir de l’analyse SWOT tout en fournissant également les projections du TCAC pour l’année historique 2018, année de base 2019.

Le marché mondial des services de thérapie de réadaptation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 138 050,86 millions d’ici 2028 contre 53 289,19 millions USD en 2020. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le remboursement approprié des services de réadaptation, l’augmentation de l’incidence des invalidités sont les principaux moteurs qui stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les services de thérapie de réadaptation sont des services de santé qui aident à améliorer les compétences et le fonctionnement de la vie quotidienne qui ont été perdus ou altérés pour des raisons telles que la maladie, une blessure, une blessure ou une invalidité. Les services de réadaptation comprennent principalement l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie, entre autres. Les services de thérapie de réadaptation aident un enfant, un adulte ou une personne âgée à être aussi indépendant que possible dans les activités quotidiennes et permettent de participer à l’éducation, au travail, aux loisirs et à des rôles significatifs dans la vie, comme s’occuper de la famille. Le besoin de réadaptation dans le monde entier devrait augmenter en raison des changements dans la santé et les caractéristiques de la population.

L’augmentation de l’expansion des installations par les centres de réadaptation et l’augmentation de l’incidence des incapacités sont la croissance du marché des services de thérapie de réadaptation. Cependant, le manque de sensibilisation à la réadaptation, la complexité associée aux services de réadaptation et le manque de centres de physiothérapie dans les pays en développement peuvent entraver la croissance future du marché des services de thérapie de réadaptation. Les partenariats, les acquisitions et l’expansion des installations par les principaux acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des services de thérapie de réadaptation.

Acteurs du marché couverts :

Smart Speech Therapy, Therapy Solutions Inc., Benchmark Therapies, Speed ​​Pathology, Priory Group, Bellefleur Physiotherapy, SuVitas, LifeStance Health Inc., FYZICAL, Sutter Health, Bon Secours USA, ApoKos Rehab Pvt Ltd. (une coentreprise d’Apollo Hospitals et KOS Italie), Banner Health, Spectrum Physio / The Physio Company, Select Medical Corporation, Lifespan Physical Therapy Services, nMotion Physical Therapy, CORA Health Services, Inc., Athletico Physical Therapy, fullmotionpt.net, ATI Physical Therapy, US Rehabilitation and Health Services, Kettering Health, Genesis Rehab Services (une filiale de Genesis HealthCare), Interim HealthCare Inc., Hunterdon Healthcare, Prevea Health Services, Pivot Physical Therapy et Upstream Rehabilitation Inc., entre autres.

Avantages clés:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché pour déterminer les opportunités existantes. L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie. Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche. Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée. Le rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation fournit également une compréhension de la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie des services de thérapie de réadaptation.

