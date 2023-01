Tendances du marché des services de stérilisation exsite, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché mondial des services de stérilisation hors site devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029, atteignant 3,48 milliards de dollars en 2029 et 2,08853 millions de dollars en 2021.

La stérilisation est un processus physique ou chimique qui détruit tous les êtres vivants, principalement les micro-organismes, les spores et les virus. Pour être précis, la stérilisation est définie comme un produit chimique ou une chaleur appropriée, de la vapeur humide à une pression d’au moins 120°C (250°F) pendant au moins 15 minutes, ou une chaleur sèche à 160-180°C (320-360°F ) pendant 3 heures. . La stérilisation, en termes simples, est un processus utilisé pour éliminer divers micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et les prions de toute zone, surface ou produit pharmaceutique. Ils sont généralement détruits à l’aide de produits chimiques tels que le glutaraldéhyde, le chlore, le formaldéhyde, etc. Ils peuvent mourir d’un rayonnement ou d’une chaleur intense. Ils sont largement utilisés dans les industries alimentaires, spatiales et médicales.

Une stratégie utilisée par certains hôpitaux pour résoudre les problèmes ci-dessus est la stérilisation externe des dispositifs médicaux. Ceci est également appelé processus de stérilisation externe ou centre de stérilisation externe. L’application de cette procédure a fait l’objet de nombreuses discussions concernant la réduction des coûts, la qualité et l’amélioration de l’efficacité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Dynamique du marché mondial des services de stérilisation hors site

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Demande croissante d’outils médicaux et de tests in vitro

Les tests effectués sur des tissus humains ou des échantillons de sang sont appelés diagnostics in vitro (IVD) . Les diagnostics in vitro peuvent aider à surveiller l’état de santé général d’une personne, à diagnostiquer une maladie ou d’autres troubles et à traiter, prévenir ou guérir une maladie. Nous offrons une variété de DIV, des simples autotests de grossesse et des moniteurs de glycémie pour les diabétiques aux diagnostics complexes effectués dans les laboratoires cliniques. Le dépistage du VIH, le groupe sanguin et le dépistage du cancer sont d’autres exemples de DIV.

Les marchandises dangereuses sont des dispositifs médicaux qui entrent en contact avec des fluides corporels ou des tissus stériles. Pendant leur utilisation, ces articles doivent être nettoyés pour éviter la propagation de maladies dues à une contamination microbienne. Ainsi, pour cette raison, le marché de la désinfection est en croissance.

Utilisation croissante de la stérilisation par faisceau électronique

L’irradiation par faisceau d’électrons, communément appelée irradiation bêta, est souvent utilisée pour stériliser les dispositifs médicaux et les matériaux d’emballage pharmaceutiques. Il fonctionne en faisant passer en continu des électrons à travers l’objet que vous tenez. La popularité de ces services de stérilisation augmente rapidement dans le monde entier, ce qui entraîne une demande de stérilisation par faisceau d’électrons.

Possibilité

augmentation des frais médicaux

À mesure que le revenu disponible des gens augmente dans tous les pays, les dépenses mondiales de santé augmentent également. De plus, les agences gouvernementales et les organisations de soins de santé accélèrent de manière agressive les dépenses de santé pour répondre aux besoins de la population. L’augmentation des dépenses de santé a également aidé les établissements de santé à améliorer leurs services de désinfection hors site ces dernières années.

De plus, les initiatives stratégiques entreprises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures au marché des services de stérilisation sur site au cours de la période de prévision 2022-2029.

rachat/défi

coût élevé du service

Cependant, les obstacles régionaux au développement des services de désinfection et le coût élevé des services dans certaines régions peuvent entraver l’utilisation des services de désinfection et entraver la croissance du marché. De plus, l’intensification de la concurrence dans l’industrie de la stérilisation et les longs cycles de certification à l’étranger peuvent constituer des obstacles au développement du marché.

Analyse régionale pour le marché Services de stérilisation hors site:

Le rapport de recherche mondial sur le marché des services de stérilisation exsite détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Portée du marché mondial des services de stérilisation hors site

Le marché mondial des services de stérilisation sur site est segmenté en technologie de service et utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché et des informations sur le marché utiles pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

technologie de service

Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

stérilisation gamma

stérilisation par faisceau d’électrons

stérilisation à la vapeur

Stérilisation No2

Autre

Basé sur la technologie des services, le marché mondial des services de stérilisation en vente libre est segmenté en stérilisation à l’oxyde d’éthylène, stérilisation gamma, stérilisation par faisceau d’électrons, stérilisation à la vapeur, stérilisation au dioxyde d’azote, etc.

utilisateur final

hôpital

clinique

entreprise de dispositifs médicaux

compagnie pharmaceutique

entreprise d’aliments et de boissons

Institutions académiques et de recherche

Autre

Les principaux acteurs opérant sur le marché des services de stérilisation sur site sont Sterigenics US, LLC (une filiale de Sotera Health), Medistri SA, E-BEAM Services, Inc, CRETEX Medical, Life Science Outsourcing, Inc., STERIS et Quality Tech. Services, LLC, Prince Sterilization Services, LLC, ClorDiSys Solutions Inc, Pro-Tech Design and Manufacturing Inc., Midwest Sterilization Corporation, Infinity Laboratories, Blue Line Sterilization Services LLC, MICROTROL Sterilization Services Pvt. Ltd., EUROPLAZ, STERILE SERVICES SINGAPOUR, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, B. Braun Sterilog Ltd (une filiale de B. Braun Medical), Surgical Holdings, Andersen Scientific, Inc., Scapa, etc.

