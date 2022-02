Tendances du marché des semences résistantes aux champignons en 2022 et prévisions pour 2029 | Bayer AG, BASF SE, Arysta LifeScience Corporation. , Gowan Company, LLC, BioAg Alliance

Le marché des semences résistantes aux champignons devrait connaître une croissance de 4,9% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 7,03 milliards de dollars d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des semences résistantes aux champignons fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du taux de remplacement des semences intensifie la croissance du marché des semences résistantes aux champignons.

Les maladies fongiques détruisent les plantes cultivées et affectent la production agricole. Des plantes transgéniques ont été fabriquées en introduisant des gènes antifongiques pour conférer une résistance aux agents pathogènes fongiques. Des gènes d’enzymes dégradant la paroi cellulaire fongique, impliquant la glucanase et la chitinase, sont régulièrement utilisés pour fabriquer des plantes transgéniques résistantes aux champignons.

Le rapport sur le marché des semences résistantes aux champignons présente les profils des entreprises suivantes: – Bayer AG, BASF SE, Arysta LifeScience Corporation. , Gowan Company, LLC, BioAg Alliance, Marrone Bio Innovations, Certis USA LLC, Novozymes, Syngenta Group, Corteva Agriscience, Valent BioSciences, Verdesian Life Sciences. , Plant Health Care plc. , Koppert Biological Systems, Precision Laboratories LLC Italporina Spa

Ce rapport étudie l’état et les prévisions du marché mondial des semences résistantes aux champignons, y compris les prix des produits par taille (valeur et volume), les revenus (1 million de dollars américains), le fabricant, le type, l’application et la région du marché mondial des semences résistantes aux champignons. Classer par catégories. Les rapports sur les matériaux, les applications et les marchés géographiques des semences résistantes aux champignons avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). conditions sont prévues. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Types de cultures (céréales et céréales, graines oléagineuses et légumineuses, légumes et autres types de cultures), principales cultures (maïs, riz, soja, coton, canola, tomates, poivrons, concombres, pastèques et autres principales cultures), Types de culture (ouverte culture de plein champ et culture sous abri)

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des semences résistantes aux champignons pour 2028

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales de semences résistantes aux champignons, revenus, part de marché, concurrence par fabricant

Analyse du marché mondial des semences résistantes aux champignons par 4 régions

Semences nord-américaines résistantes aux champignons par 5 pays

Semences européennes résistantes aux champignons par 6 pays

7 pays Asie-Pacifique semences résistantes aux champignons

8 graines de riz tolérantes aux champignons du pays du sud

9 graines résistantes aux champignons du Moyen-Orient et d’Afrique par pays

10 segments du marché mondial des semences résistantes aux champignons par type

11 segments du marché mondial des semences résistantes aux champignons par application

12 Prévisions du marché des semences résistantes aux champignons

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

Raisons d'acheter ce rapport