Tendances du marché des scintillateurs inorganiques, revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des scintillateurs inorganiques devrait atteindre 418,1 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché des scintillateurs inorganiques peut être attribuée aux menaces de sécurité croissantes ; les préoccupations croissantes en matière de sécurité après la catastrophe de Fukushima, l’augmentation des budgets de sécurité des événements sportifs mondiaux, la menace croissante du terrorisme nucléaire, la croissance du nombre d’examens TEP/CT et l’augmentation de l’incidence du cancer.

Dans les années à venir, le marché devrait connaître la plus forte croissance de la région Asie-Pacifique. Cela peut être attribué à la décision du Japon de continuer à utiliser l’énergie nucléaire, aux dépenses élevées pour la sécurité intérieure en Asie, à la forte croissance attendue de l’industrie de l’énergie nucléaire en Chine, à la présence d’acteurs locaux et mondiaux sur le marché chinois, à l’augmentation des installations de systèmes d’imagerie nucléaire en Inde, et le nombre croissant de centrales nucléaires en Inde.

La forte dépendance à l’imagerie radiologique pour la médecine diagnostique devrait être cruciale pour la croissance du marché. L’iodure de sodium est couramment utilisé dans le secteur de l’imagerie médicale en raison de son rendement lumineux élevé et de sa haute résolution associés à un prix attractif. Ce facteur est à l’origine de la demande croissante de cristaux scintillants dans l’industrie de la santé.

L’impact du COVID-19 :

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact sur l’économie mondiale dans son ensemble. Ce virus venu de Chine n’a pas épargné l’industrie des scintillateurs, entraînant l’annulation d’événements et la fermeture d’usines. En raison de l’annulation des salons internationaux, les maladies infectieuses ont également un impact mondial. Le verrouillage dans plusieurs régions a gravement affecté le marché des scintillateurs inorganiques dans le monde. De plus, des acteurs majeurs comme Saint Gobain SA, envoyant ses travailleurs en quarantaine (ceux qui en ont besoin) et travaillant avec des effectifs réduits, auront un impact négatif sur le marché florissant des scintillateurs inorganiques.

Les principaux participants sont Hamamatsu Photonics KK, Saint-Gobain SA, Dynasil Corporation of America, Detec, Hitachi Metals Group, Toshiba Materials Co., Ltd., Rexon Components , Inc ., Scintacor, Amcrys et EPIC Crystal Co., Ltd, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le matériau d’oxyorthosilicate de lutétium-yttrium et d’oxyorthosilicate de lutétium devrait croître à un TCAC décent de 4,5 % au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à ses avantages, tels que l’augmentation des activités de recherche dans le domaine de la physique nucléaire et la demande croissante et à haute énergie de scanners TEP à travers le monde.

Parmi le segment des matériaux du marché des scintillateurs inorganiques, l’iodure de sodium est actuellement en tête du marché avec une part de marché de 37,6 %, et il continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision. L’iodure de césium devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,0 % au cours des prochaines années.

Parmi le segment régional du marché Scintillateurs inorganiques, l’Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5% sur la période de prévision.

Les États-Unis sont le plus grand actionnaire du marché en Amérique du Nord en raison de l’adoption croissante des systèmes d’imagerie nucléaire, de l’augmentation du nombre de centrales nucléaires aux États-Unis, de la prévalence croissante du cancer, des initiatives gouvernementales, du nombre croissant de conférences et des problèmes de sécurité croissants. .

Parmi le segment des applications du marché des scintillateurs inorganiques, le secteur de la santé est actuellement en tête du marché, et il continuera de dominer le marché avec une estimation pour enregistrer le TCAC le plus élevé de 4,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce secteur peut être attribuée à l’activité de recherche croissante, à l’incidence croissante du cancer, à la préférence croissante pour une radioprotection efficace dans les établissements de santé et à l’augmentation des installations de scanners TEP à travers le monde.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des scintillateurs inorganiques en fonction du type, du matériau, de l’application et de la région

: Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

d’halogénures alcalins

oxydes

de terres rares

(chiffre

d’

Composés

Perspectives des

Métaux

matériaux

d’millions ; 2017-2027)

Santé

Sécurité intérieure et défense

Centrales nucléaires

Applications industrielles

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

