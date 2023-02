Tendances du marché des sacs fourre-tout, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Basé sur une étude d’analyse concurrentielle, le rapport sur le marché des sacs fourre-tout fournit des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production, la valeur de production et la part de marché de chaque entreprise de 2022 à 2029. La segmentation, la recherche et l’analyse du marché couvrent les applications, il est effectué sur une base verticale. , modèle de déploiement, utilisateur final et géographie. L’analyse concurrentielle étudiée dans ce rapport sur le marché des bagages aide à comprendre les stratégies des principaux acteurs du marché. Ici, la méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie).

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des sacs à main est évalué à 2,4 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,44 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,60 % sur la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché sélectionnés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations et tarification. analyser. , analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement du consommateur.

Un fourre-tout est un sac à main avec des poignées parallèles de chaque côté du sac. Il économise de l’espace par rapport aux autres sacs et est très pratique car vous pouvez transporter plusieurs objets à la fois. Le tissu, les textiles, le nylon et le jute sont des matériaux courants. La disponibilité de sacs fourre-tout de toutes formes et tailles a considérablement augmenté, vous permettant de transporter des marchandises et des produits de toutes tailles, des courses aux ordinateurs portables.

L’emballage devient de plus en plus important pour protéger les produits contre la lumière nocive, la poussière ou l’humidité pendant le transport. Il est utilisé comme matériau d’emballage de base pour protéger les produits de la contamination ou des réactions chimiques.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des sacs à main comprennent :

Groupe Burberry (Royaume-Uni)

Capri Holdings Inc. (États-Unis)

Chanel (Royaume-Uni)

Dolce & Gabbana Ltd. (Italie)

Forfait Double R (Inde)

Spa Giorgio Armani (Italie)

Hermès International (France)

Sec (français)

Groupe LVMH (France)

Mûrier (Royaume-Uni)

Groupe Prada (Italie)

Ralph Lauren (États-Unis)

Samsonite IP Holdings S.à rl (Hong Kong)

Tapestry Inc. (États-Unis)

Portée majeure du rapport sur le marché Sacs en tissu:

Une analyse détaillée du marché Bagages avec une évaluation complète de la technologie, des types de produits, des applications et d’autres segments importants dans le rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché et calcul de la période de prévision.

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes pouvant affecter la croissance du marché.

Analyse complète des perspectives de croissance régionales et futures de l’industrie du sac à main

Analyse comparative du paysage concurrentiel, y compris le profil de l’entreprise, le portefeuille de produits et les domaines clés de la stratégie d’expansion commerciale

indice:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché mondial des bagages

Partie 04 : Taille du marché mondial des sacs à main

Partie 05 : Marché mondial des sacs en tissu, par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché des sacs en tissu avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché couplé à l’impact de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse du segment de marché des sacs en tissu comprend des recherches qualitatives et quantitatives comprenant des aspects économiques et non économiques.

Analyse au niveau national et régional intégrant le marché des sacs en tissu et les forces d’approvisionnement influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions USD) et le volume (millions USD) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies adoptées par les joueurs au cours des cinq dernières années.

