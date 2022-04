Tendances du marché des robots intelligents, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché mondial sur les robots intelligents s’avère être une solution inventive et nouvelle pour les entreprises sur le marché en évolution d’aujourd’hui avec laquelle elles peuvent atteindre de nouveaux horizons de réussite. Ce document de marché aide les entreprises à prospérer sur le marché avec un éventail d’informations sur le marché et l’industrie des robots intelligents. Il comprend des informations clés sur l’industrie, la segmentation du marché, des faits et chiffres importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. L’étude de recherche réalisée dans le rapport sur le marché mondial des robots intelligents prend en compte le marché local, régional et mondial.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des robots intelligents affichera un TCAC de 19,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Un robot intelligent est un type de système de raisonnement informatisé (IA) qui est capable d’apprendre de son environnement et de sa situation, de ses connaissances et de produire ses compétences à la lumière de cet apprentissage de grande envergure. Les robots intelligents sont très utilisés à des fins scientifiques, industrielles et même individuelles. De plus, les robots intelligents sont spécialement conçus pour gérer les applications industrielles.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robots intelligents sont Geckosystems Intl. Corporation, SoftBank Corporation, Puresight Systems Pvt. Ltd., KUKA AG, ABB, Hanson Robotics Ltd., Amazon Inc., Honda Motor Company Ltd., FANUC Corporation, YASKAWA ELECTRIC CORPORATION, OMRON Adept Technology Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Intuitive Surgical, Aethon, AIBRAIN Inc. ., Brain Corporation, Cyberdyne Inc., Greyorange, Epson America Inc., Lely, DeLaval parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial des robots intelligents

Basé sur les composants, le marché des robots intelligents est segmenté en matériel et logiciel. Le segment matériel est en outre sous-segmenté en capteur, actionneur, source d’alimentation, système de contrôle/contrôleur et autres (matériau du corps et autres composants électroniques, électriques et mécaniques).

Basé sur l’application industrielle, le marché des robots intelligents est segmenté en automobile, électronique, aliments et boissons et autres.

Basé sur l’application de service, le marché des robots intelligents est segmenté en personnel et professionnel. Le segment personnel est en outre sous-segmenté en domestique, divertissement et autres. Le segment professionnel est en outre sous-segmenté en défense et sécurité, terrain, médical, sous-marin, logistique, téléprésence, inspection et maintenance et autres.

