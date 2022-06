Tendances du marché des revêtements de bassin 2022 Taille, segments, part, acteurs clés et analyse des facteurs de croissance de l’industrie d’ici 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des revêtements de bassin . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des revêtements de bassin .

La taille du marché mondial des revêtements d’étang était de 1,5 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des revêtements d’étang devrait atteindre 3,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le revêtement de bassin est spécifiquement utilisé pour arrêter la perte d’eau. Ce matériau est utilisé pour le revêtement des jardins, des piscines et des cours d’eau artificiels. Le polyéthylène haute densité (PEHD), le chlorure de polyvinyle (PVC) et le monomère d’éthylène propylène diène (EPDM) sont quelques-uns des matériaux largement utilisés dans la fabrication des revêtements de bassin.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation rapide de la demande en matière de conservation et de sécurité de l’eau est le moteur de la croissance du marché mondial des revêtements d’étang. En outre, une augmentation rapide du taux de population et la disponibilité d’une quantité limitée d’eau douce stimulent également la croissance du marché mondial des revêtements d’étang.

Les revêtements de bassin sont largement utilisés dans l’agriculture, les jardins, les parcs et la faune. Le nombre croissant d’activités agricoles alimentera la croissance du marché mondial des revêtements d’étang au cours de la période d’étude.

Le nombre croissant de projets de construction pour le développement d’étangs et de lacs artificiels accélérera également la croissance du marché mondial des revêtements d’étang. Au contraire, la disponibilité d’un large éventail d’alternatives limitera la croissance du marché global au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact

de la COVID-19 En raison de la pandémie de COVID-19, les investissements gouvernementaux dans les projets de construction ont été réduits. Par conséquent, cela a entravé la croissance du marché mondial des revêtements de bassin. Le marché a également connu des perturbations de la fabrication en raison de la pénurie soudaine de main-d’œuvre et de matières premières. Les activités agricoles ont également connu divers défis liés aux matières premières. Cependant, le marché des bâches pour bassins a enregistré une croissance soutenue dans le secteur agricole.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des revêtements de bassin, en raison de la demande croissante de systèmes de traitement de l’eau du secteur résidentiel. De plus, les initiatives de conservation de l’eau se multiplient dans la région en raison de la rareté de l’eau. En conséquence, il offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial des revêtements de bassin. De plus, le nombre croissant d’activités agricoles en Asie-Pacifique sera opportuniste pour le marché mondial des revêtements d’étang. La demande d’eau douce et les investissements croissants des gouvernements de la région pour le développement des infrastructures contribueront également à la croissance du marché des revêtements d’étang au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• AGRU • Revêtements

BTL

• Carlisle •

Emmbi Industries Limited •

Firestone

• GSE Environmental LLC • HongXiang

New Geo-Material Co. Ltd.

• Huadun Snowflake

• Stephens Industries Ltd. Joueurs

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des revêtements de bassin se concentre sur la matière première, l’application, l’utilisateur final et la région.

Par matière première

• Chlorure de polyvinyle (PVC)

• Polyester

• Polyurée • Monomère d’

éthylène propylène diène (EPDM)

• Polyéthylène

• Caoutchouc butyle

Par application

• Gestion des déchets

• Gestion de l’eau

• Exploitation minière

• Revêtements de tunnel

• Confinement des cendres de charbon

• Exploitation du sel

• Autres

par fin -Utilisateur

• Eau potable • Chicanes

flottantes

• Confinement des déversements d’hydrocarbures

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

