Tendances du marché des réservoirs de carburant en Europe, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2027

Un rapport d’étude de marché influent sur les réservoirs de carburant en Europe examine le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, un rapport transparent, complet et de qualité supérieure est créé. Ce document de marché a été préparé avec l’analyse de marché approfondie réalisée par une équipe d’experts de l’industrie, d’analystes dynamiques, de prévisionnistes habiles et de chercheurs bien informés. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également examinés sur ce marché important.

Le marché des réservoirs de carburant devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 199,65 USD. millions d’ici 2027. La réduction du poids des véhicules entraînant des progrès dans les matériaux est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des réservoirs de carburant.

Un réservoir de carburant est une partie automobile qui est utilisée pour stocker le carburant inflammable sous forme de fluide ou de gaz à des fins de capacité et ainsi fournir au moteur le carburant nécessaire à son fonctionnement sous forme sous pression. Ces réservoirs de carburant sont basés sur des matériaux bruts réalisables et solides afin qu’ils puissent survivre à une utilisation désagréable et extrême sans renverser ni diminuer leurs performances générales.

Segmentation:

Le marché européen des réservoirs de carburant est segmenté en fonction de la capacité du réservoir, du type de matériau, du poids, du type de carburant, du type de propulsion, du canal de vente et du type de véhicule. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la capacité des réservoirs, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en moins de 45 l, 45l -70l et plus de 70l. En 2020, le segment des moins de 45 l a représenté le plus grand marché en raison de la demande croissante de véhicules de tourisme.

Sur la base du type de matériau, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en plastique, aluminium, acier et autres. En 2020, le segment du plastique a représenté la plus grande part de marché en raison de la préoccupation croissante des constructeurs automobiles pour la réduction de poids.

Sur la base du poids, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en moins de 7 kg, 7 kg à 10 kg, plus de 70 kg. En 2020, la demande croissante de véhicules légers a augmenté la demande de réservoirs de carburant européens de moins de 7 kg dans la région.

Sur la base du type de propulsion, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en gaz naturel, hydrogène, moteur à combustion interne (ICE) et hybride. En 2020, l’augmentation de la production de véhicules de tourisme a augmenté la demande du segment des moteurs à combustion interne (ICE) dans la région.

Sur la base du canal de vente, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en OEM et après-vente. En 2020, le partenariat croissant entre les constructeurs automobiles et les fabricants d’Europe Fuel Tank a attribué une grande taille de marché au segment OEM dans la région.

Sur la base du type de carburant, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en GPL/GNC, essence et diesel. En 2020, le segment GPL / GNC a représenté la plus grande part de marché en raison de la réglementation gouvernementale croissante en matière d’émissions.

Sur la base du type de véhicule, le marché européen des réservoirs de carburant a été segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et véhicules hybrides. En 2020, la croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible ont augmenté la demande de segment des voitures particulières dans la région.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché européen des réservoirs de carburant sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont TI Fluid Systems, Yachiyo Industry Co., Ltd., Magna International Inc., Plastic Omnium, Unipres Corporation, Kautex (une filiale de Textron Inc.), ContiTech AG (une filiale de Continental AG) , SMA Serbatoi SpA, FTS CO., LTD. Bellsonica Corporation, Crefact Corporation, Boyd Welding LLC, Elkamet Kunststofftechnik GmbH, Salzburger Aluminium Group, Central Precision Limited, Arrow Radiators (Melksham) Ltd, A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GmbH et PIOLAX, Inc acteurs mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractions du rapport sur le marché des réservoirs de carburant en Europe: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché européen des réservoirs de carburant aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des réservoirs de carburant en Europe

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des réservoirs de carburant en Europe

Partie 04 : Dimensionnement du marché des réservoirs de carburant en Europe

Partie 05: Segmentation du marché des réservoirs de carburant en Europe par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

