Tendances du marché des réseaux de portes programmables sur le terrain dans le monde entier, croissance en 2027 // Achronix Semiconductor, Efinix Inc., Gowin Semiconductor Corporation

Un réseau de portes programmable sur le terrain est un composant électronique utilisé pour construire des circuits numériques reconfigurables. Cela signifie qu’un réseau de portes programmables sur le terrain est différent d’une porte logique car une porte logique a une fonction fixe. Microsoft utilise des baies de portes programmables sur le terrain dans ses centres de données pour exécuter des algorithmes de recherche Bing. Les tableaux de portes programmables sur le terrain peuvent changer pour prendre en charge de nouveaux algorithmes au fur et à mesure de leur création. Si les besoins changent, la conception peut être réutilisée pour exécuter des routines de simulation ou de modélisation dans une application HPC

Les réseaux de portes programmables sur le terrain sont particulièrement utiles pour le prototypage de circuits intégrés ou de processeurs spécifiques à une application. Les réseaux de portes programmables sur le terrain peuvent être reprogrammés jusqu’à ce que la conception de l’ASIC ou du processeur soit finale et sans bogue et que la fabrication de l’ASIC final commence. Intel lui-même utilise des matrices de portes programmables sur le terrain pour prototyper de nouvelles puces.

Acteurs Clés-

* Semi-conducteur Achronix,

* Efinix Inc.,

* Gowin Semiconductor Corporation,

* Société Intel,

* Lattice Semiconductor Corporation,

* Microchip Technology Inc.,

* Société Quicklogic,

* Xilinx Inc.,

L’examen a été mené en utilisant un véritable mélange de données essentielles et auxiliaires mémorisant les entrées des membres clés de l’entreprise. Le rapport contient une vaste scène du secteur des affaires et des vendeurs malgré une enquête sur les principaux marchands.

Le marché des réseaux de portes programmables sur le terrain est segmenté comme ci-dessous:

Par Type

* FPGA haut de gamme

* FPGA de milieu de gamme

* FPGA bas de gamme

Par Application

• Télécommunication

• Industriel

• Automobile

* Électronique grand public

* Autres

Par Paysage Géographique

* APAC

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

• MEA

Tableaux de Portes Programmables sur le terrain Perspectives des Marchés: –

• Ce rapport a été rédigé de manière si laborieuse qu’il ne vous rendra pas seulement conscient des énormes modèles du marché actuel, mais vous orientera également dans la création d’une entreprise efficace au milieu des différents dangers et vulnérabilités au cours de la période prévue de 2021-2027.

* Explique les points forts de la publicité électrisante et leurs cycles logiques productifs, ainsi qu’une enquête de haut en bas sur le TCAC, le SWOT et le BCG.

* Représente les innovations les plus actualisées qui améliorent son développement avec succès et de manière productive d’un côté à l’autre de la planète.

* Étale les présentations passionnantes qui peuvent généralement être décrites devant des clients du monde entier.

* Clarifie une partie des bifurcations clés du développement du marché qui peuvent ainsi donner un rythme critique de développement du marché plus tard.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Réseaux de Portes Programmables sur le Terrain

Chapitre 2. Réseaux de Portes Programmables sur le terrain Concurrence sur le marché par les Acteurs / Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Tableaux de portes programmables sur le terrain Ventes et revenus du marché

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de stratégie des Réseaux de Portes Programmables sur le terrain, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 8. Analyse des facteurs efficaces du marché des réseaux de portes programmables sur le terrain

Chapitre 9. Tableaux de Portes Programmables sur le terrain Taille du marché et Prévisions

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

