Tendances du marché des refroidisseurs de boissons, analyse de l’industrie par taille, part, technologies émergentes et TCAC de 4,40 % d’ici 2029

Analyse et taille du marché mondial des refroidisseurs de boissons

Data Bridge Market Research analyse que le marché des refroidisseurs de boissons était évalué à 6,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,55 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

L’évolution des préférences des clients, l’accès à un large choix de saveurs et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la demande de refroidisseurs de boissons à l’échelle mondiale. Les milléniaux préfèrent la bière et d’autres types d’alcool, ce qui devrait alimenter l’industrie régionale. En outre, la forte augmentation de la demande millénaire de boissons gazeuses devrait contribuer considérablement à la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Principales sociétés répertoriées ici : AB Electrolux (Suède), VIKING RANGE, LLC (États-Unis), Haier lnc. (Chine), Perlick Corporation (États-Unis), Danby (Canada), Climadiff (France), FRIGOGLASS (Grèce), Liebherr-International Deutschland GmbH (États-Unis), mvpappliances (États-Unis), Miele & Cie. KG (Allemagne), Shenzhen SICAO Electric Appliances Co., Ltd (SICAO) (Chine), LG Electronics (Corée du Sud), Siemens (Allemagne), DATRON HANDELSGES MBH (Autriche), NewAir (États-Unis), Vestfrost Solutions (Danemark), Avanti Products (Marque de The Legacy Companies) (États-Unis), U-Line (États-Unis), WHYNTER LLC (États-Unis), Vinotemp (États-Unis), Summit Appliance Division (États-Unis), Felix Storch, Inc (États-Unis)

L’Amérique du Nord domine le marché des refroidisseurs de boissons en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de boissons non alcoolisées et alcoolisées réfrigérées et à la forte densité de dépanneurs dans cette région.

Au cours de la période projetée, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de l’urbanisation rapide et de l’augmentation de la population.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des refroidisseurs de boissons

Le marché des refroidisseurs de boissons est segmenté en fonction du type de produit, du type, des zones de température, de la taille, de la hauteur du refroidisseur, du nombre d’étagères, du matériau des étagères, de la finition, de l’ouverture de la porte, du type de contrôle, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en moins de 200L, 200-500L, 500-1000L et plus de 1000.

Sur la base du type, le marché est segmenté en autoportant, encastré et sous comptoir, comptoir, double zone, thermoélectrique et autres.

Sur la base des zones de température, le marché est segmenté en refroidisseurs de boissons à zone unique, refroidisseurs de boissons à deux zones, refroidisseurs de boissons à trois zones et refroidisseurs de boissons multizones (4 zones ou plus).

Sur la base de la taille, le marché est segmenté en 6 – 50 bouteilles, 51 – 100 bouteilles, 101 – 200 bouteilles et plus de 201 bouteilles.

Sur la base de la hauteur du refroidisseur, le marché est segmenté en 28 à 32 pouces, 33 à 36 pouces, 38 à 56 pouces et au-dessus de 56 pouces.

Sur la base du nombre d’étagères, le marché est segmenté en 1 – 2 étagères, 3 – 4 étagères, 5 – 6 étagères, 7 – 9 étagères, 9 – 12 étagères et plus de 13 étagères.

Sur la base du matériau des étagères, le marché est segmenté en métal, verre trempé, bois et autres.

Sur la base de la finition, le marché est segmenté en noirs, verre, prêts pour panneaux, tons argentés, acier inoxydable et finitions bois.

Sur la base de l’ouverture de la porte, le marché est segmenté en porte française, porte latérale gauche, porte réversible, porte latérale droite et porte côte à côte.

Sur la base du type de contrôle, le marché est segmenté en boutons numériques, électroniques, tactiles et rotatifs.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en segmenté en alcoolique et non alcoolisé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, bars, hôtels et restaurants, salons, bureaux d’entreprise, cinémas, librairies et autres.

Impact du COVID-19 sur le marché des refroidisseurs de boissons

Au cours des 18 derniers mois, presque toutes les industries de la planète ont subi un revers. Cela peut être attribué à de graves perturbations dans leurs opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement respectives, résultant de multiples verrouillages de précaution et d’autres limitations imposées par les gouvernements du monde entier. Le marché des refroidisseurs de boissons ne fait pas exception,

La pandémie de COVID-19 a limité la croissance du marché des refroidisseurs de boissons en 2020. Les ventes de refroidisseurs de boissons ont légèrement diminué en 2020 en raison de la mise en œuvre du verrouillage, qui comprenait la fermeture de magasins, de supermarchés et d’épiceries. De plus, le maintien d’une excellente santé a ralenti la prolifération des refroidisseurs de boissons dans le monde. Avec la fin du confinement et un retour à la normale dans le circuit de vente au détail, les ventes de refroidisseurs de boissons devraient augmenter en 2021 et les années suivantes.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par application

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial des refroidisseurs de boissons, par région

Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs de boissons en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs de boissons en Europe

Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs de boissons en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs de boissons en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des refroidisseurs de boissons au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

Raison d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et les segments du marché Refroidisseurs de boissons

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

