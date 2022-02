Tendances du marché des réfractaires, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché premium sur les réfractaires peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui est la réalisation d’un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché de ce rapport orienteront vers des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement livré sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client.

Scénario de marché

Le marché des réfractaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 46 049 304,05 mille USD d’ici 2028. La prévalence croissante de l’industrie des minéraux non métalliques devrait stimuler la croissance du marché des réfractaires au cours de la période de prévision.

Les réfractaires sont faits de céramique , d’alumine, de silice, de magnésie et d’autres matériaux conçus pour résister aux températures très élevées rencontrées dans la fabrication moderne. Plus résistants à la chaleur que les métaux, ils sont utilisés pour tapisser les surfaces chaudes à l’intérieur de nombreux procédés industriels. Les produits réfractaires relèvent généralement de formes préformées ou de compositions non formées.

Segmentation:

Sur la base de l’alcalinité, le marché des réfractaires est segmenté en réfractaires acides et neutres et en carbone . En 2021, le segment des réfractaires acides et neutres devrait dominer le marché en raison de leur résistance aux températures élevées et aux conditions de scories acides, ainsi que de leur applicabilité généralisée, ce qui contribuera à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base du type de forme, le marché des réfractaires est segmenté en briques, monolithiques et autres. En 2021, le segment des briques devrait dominer le marché en raison de ses propriétés d’isolation thermique et acoustique ainsi que de sa résistance aux températures élevées, ce qui contribue à stimuler sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base du type de produit, le marché des réfractaires est segmenté en argile et non argileux. En 2021, le segment de l’argile devrait dominer le marché en raison de la gamme de prix moins chère des produits et de leur durabilité et de leur résistance thermique.

Sur la base de la température de fusion, le marché des réfractaires est segmenté en réfractaire normal (1580-1780°C), réfractaire élevé (1780-2000°C) et super réfractaire (>2000°C). En 2021, le segment réfractaire normal (1580-1780 ° C) devrait dominer le marché en raison de l’applicabilité et de la durabilité généralisées ainsi que de la quantité importante de processus chimiques et thermiques effectués en utilisant des réfractaires normaux, ce qui contribue à augmenter sa demande dans les prévisions. an.

Sur la base de l’application, le marché des réfractaires est segmenté en fer et acier, ciment et chaux, énergie et produits chimiques, verre, métaux non ferreux et autres. En 2021, l’application du fer et de l’acier devrait dominer en raison de l’énorme quantité de fer et d’acier produite pour diverses industries, ce qui stimule sa demande au cours de l’année de prévision.

Sur la base de la technologie, le marché des réfractaires est segmenté en segmenté en isostatiques et portes coulissantes. En 2021, le segment des vannes coulissantes devrait dominer le marché des réfractaires car il améliore la qualité de l’acier produit, il aide également l’acier à obtenir une surface uniforme, ce qui augmente également sa demande au cours de l’année de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial des réfractaires sont Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories (PCR) (une division de Saint-Gobain), TYK CORPORATION, Wuxi Nanfang Refractories Co., Ltd., Coorstek, Refratechnic, HARBISONWALKER INTERNATIONAL, AluChem , ALTEO, CerCo Corporation, Almatis Gmbh, Allied Mineral Products, Inc., Magnezit Group, Minerals Technologies Inc., Puyang Refractories Group Co., Ltd, Morgan Advanced Materials, IFGL Refractories Ltd., Krosaki Harima Corporation, SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD., RHI Magnesita GmbH, Lhoist, Vesuvius, Imerys parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays

Le marché des réfractaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réfractaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Attractions du rapport sur le marché des réfractaires: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché Réfractaires aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des réfractaires

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des réfractaires

Partie 05: Segmentation du marché mondial des réfractaires par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

