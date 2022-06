Tendances du marché des prothèses orthopédiques, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le rapport d’enquête sur le marché des prothèses orthopédiques reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport sur les prothèses orthopédiques comprend une étude de la concurrence, une analyse des informations de production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus.

La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont correctement évalués dans le rapport sur les prothèses orthopédiques à grande échelle. Le rapport d’étude de marché comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Des estimations au niveau mondial et régional sont proposées par les analystes. Le rapport compile des études de renseignement complètes qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement recherchées et analysées dans le rapport d’activité mondial Prothèses orthopédiques afin d’inciter les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Le vieillissement est un phénomène naturel de la vie. Avec l’âge, la densité osseuse diminue en même temps que la solidité osseuse. Cela rend la marche autonome pour un individu difficile. La science médicale a trouvé une réponse à cela et a introduit des prothèses orthopédiques sur le marché. Pendant longtemps, ces produits n’étaient utilisés que dans les économies occidentales, mais avec la mondialisation croissante, il y a une sensibilisation, une disponibilité et une utilisation accrues des prothèses orthopédiques dans d’autres économies en développement.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des prothèses orthopédiques devrait subir un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 0,78 milliard de dollars en 2021, atteindrait 3,23 milliards de dollars d’ici 2029. Les « prothèses des membres inférieurs » dominent le segment des types de produits du marché des prothèses orthopédiques en raison de l’incidence croissante de maladies médicales telles que le diabète. responsables de rendre la partie inférieure du corps symptomatique et vulnérable. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couverts

Blatchford Group (Royaume-Uni), Touch Bionics Inc. (Royaume-Uni), The Ohio Willow Wood Co. (États-Unis), Össur (Islande), Fillauer LLC. (États-Unis), Advanced Arm Dynamics, Inc. (États-Unis), Stryker (États-Unis), Exactech, Inc (États-Unis), Globus Medical Inc (États-Unis), RTI Surgical Inc. (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex Inc. (États-Unis), AlloSource (États-Unis), Braun Melsungen AG (Allemagne), Smith & Nephew plc (Allemagne), Zimmer Biomet (États-Unis), Hanger Inc, (États-Unis) et Otto Bock Healthcare GmbH (Allemagne)

Conducteurs

Augmentation de la population en surpoids

Le taux croissant d’obésité dans le monde entier en raison de divers facteurs tels que la consommation massive de malbouffe, un mode de vie malsain, etc., est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’obésité a un impact direct sur les genoux, ce qui entraîne des difficultés à marcher, à s’asseoir et à courir.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées dans le domaine des sciences des matériaux soutiennent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, les développements croissants dans le domaine de la technologie CAO/FAO et de la science des matériaux, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant d’accidents de la route, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, la promotion croissante de l’Internet des objets dans le développement de prothèses, l’accessibilité étendue de prothèses orthopédiques techniquement innovantes, le besoin croissant de produits personnalisés Les prothèses orthopédiques fabriquées et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des prothèses orthopédiques sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché des prothèses orthopédiques

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Prothèses orthopédiques

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans la sphère du marché des prothèses orthopédiques.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché des prothèses orthopédiques.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant un impact sur la croissance du marché des prothèses orthopédiques.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Requêtes importantes traitées dans le rapport sur le marché des prothèses orthopédiques:

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché des prothèses orthopédiques au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché des prothèses orthopédiques en termes de part de marché? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché des prothèses orthopédiques dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

