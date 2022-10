Tendances du marché des préimprégnés 2020, opportunités de croissance, revenus de l’industrie et analyse commerciale par prévision

le marché est en croissance avec un TCAC de 10,70% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 21,02 milliards USD d’ici 2027. Les préimprégnés sont des matériaux composites contenant des fibres de renforcement pré-imprégnées dans un certain rapport d’une matrice de résine thermoplastique ou thermodurcissable. Parce qu’ils sont durcis à des températures et des pressions élevées, ils ont des caractéristiques spéciales. Les matériaux de renforcement utilisés dans les préimprégnés améliorent les propriétés mécaniques, physiques et chimiques des composites. C’est le cas des préimprégnés, qui offrent des qualités matérielles homogènes et de haute qualité à un coût élevé. En conséquence, les préimprégnés sont principalement utilisés dans des industries telles que l’aérospatiale, l’armée, l’automobile, le sport et l’énergie éolienne pour des applications haute performance.

Le coronaviruso utbreak a entravé la croissance du marché mondial des préimprégnés depuis que la demande des industries automobile et aérospatiale et militaire a diminué. Dans tous les secteurs d’utilisation finale, la pandémie a entraîné des perturbations dans les opérations et la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les marchésont été ralentis ou fermés en raison des perturbations. Les industries automobile et aérospatiale ont ralenti en raison de l’application généralisée du confinement et des restrictions de voyage. En outre, l’imposition de normes de sécurité et de limites de contrôle des foules a entraîné la fermeture d’espaces publics, ce qui a eu un impact sur l’industrie des articles de sport. Les fabricants d’articles de soulagement de la COVID-19 tels que les gants, les masques et les désinfectants ont déplacé / modifié leurs chaînes de production dans plusieurs secteurs d’utilisation finale.

Segmentation du marché

Sur la base du type de renforcement de fibre, le marché est segmenté en préimprégné en fibre de carbone, préimprégné en fibre de verre, préimprégné en fibre d’aramide et autres.

Sur la base du type de résine, le marché est segmenté en préimprégné thermodurcissable et prepreg thermoplastique.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en aérospatiale et défense, énergie éolienne, automobile, articles de sport, électronique et autres.

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Classification régionale

L’industrie nord-américaine des préimprégnés est alimentée par le secteur industriel en pleine croissance de la région. Les États-Unis ont l’une des forces militaires les plus puissantes du monde, et on s’attend à ce qu’elle le reste à l’avenir. Le désir d’avions militaires légers et économes en carburantpour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est susceptible de stimuler l’expansion du marché régional. En raison de la montée en puissance des industries automobile, aérospatiale et énergétique en Europe, le marché des préimprégnés devrait être assez fort. L’Allemagne, le Royaume-Uni, laFrance et la Russie sont tous des contributeurs majeurs à la croissance du marché. En raison du développement croissant de la région, l’Asie-Pacifique est le marché régional à la croissance la plus rapide. Les économies émergentes telles que l’Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Malaisie ont un potentiel dedéveloppement considérable.

Nouvelles de l’industrie

Les principaux acteurs clés du marché sont Solvay, Hexcel Corporation, Toray Industries, Inc., Teijin Limited, SGL Carbon, Axiom Materials, Mitsubishi Chemical Corporation, Gurit

Park Aerospace Corp., Plastic Reinforcement Fabrics Ltd., DuPont, GMS COMPOSITES

SHD et Composite Materials Ltd. L’utilisation du préimprégné dans un large éventail d’industries d’utilisation finale est le principal moteur de l’industrie. Dans le secteur aérospatial, l’utilisation de matériaux préimprégnés aide les fabricants à réduire le poids, à augmenter la résistance et à améliorer la résistance à la corrosion environnementale. Le marché mondial devrait se développer en raison de la demande croissante d’avions militaires légers et économes en carburant pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

