Tendances du marché des portes motorisées pour véhicules en Europe par types et applications, analyse des prévisions jusqu’en 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des portes motorisées en Europe aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’analyses d’études de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des portes motorisées en Europe.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de classe mondiale sur le marché des portes motorisées pour véhicules en Europe. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été portés de manière viable par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes par ce rapport sur le marché des portes motorisées en Europe.

Le marché européen des portes motorisées pour véhicules devrait enregistrer un TCAC sain de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Le marché européen des portes motorisées pour véhicules aide à rendre l’expérience de conduite autonome confortable, facile et sûre. Le concept de porte automatisée est la partie des voitures automatisées et les serrures électriques des portes ou les portes automatisées permettent aux passagers avant ou au conducteur de verrouiller ou de déverrouiller toutes les portes simultanément.

Segmentation: marché européen des portes motorisées pour véhicules

Le marché européen des portes motorisées pour véhicules est segmenté en trois segments notables qui sont les composants, la technologie et le type de véhicule.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en capteur de poignée de porte, actionneurs, lecteur NFC, autres. En 2019, le segment des lecteurs NFC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2018, Brose a annoncé le lancement d’un concept-car proche de la série, qui contribuera à une interaction intelligente entre les fonctions de porte et de siège, dans laquelle la voiture reconnaît le conducteur et les portes s’ouvrent automatiquement.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en système de poignée de porte coulissante, à fermeture en douceur et rétractable. En 2019, le segment des systèmes de poignées de porte rétractables devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2015, Brose a annoncé les nouvelles normes d’accessibilité confortable du véhicule, dans lesquelles la porte latérale s’ouvre automatiquement et dispose d’un système de verrouillage électrique moins bruyant.



Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques. En 2019, le segment des véhicules électriques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juillet 2018, Brose a annoncé le lancement d’une série d’entraînement électrique qui accompagne les portes latérales qui peuvent être ouvertes et fermées automatiquement. Les systèmes de porte seraient faits de thermoplastiques renforcés de tissu de fibre de verre, ce qui serait également avantageux pour économiser 5 kg de poids par véhicule.



Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen des portes motorisées pour véhicules comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont NXP Semiconductors, STRATTEC SECURITY CORPORATION, ZF Friedrichshafen AG, Schaltbau Holding AG, Smartrac NV, Kiekert AG, WITTE Automotive, Johnson Electric Holdings Limited, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Continental AG, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Valeo et autres.

Lancement de produit:

En juillet 2018, Brose a annoncé le lancement d’une série d’entraînement électrique qui accompagne les portes latérales qui peuvent être ouvertes et fermées automatiquement. Les systèmes de porte seraient faits de thermoplastiques renforcés de tissu de fibre de verre, ce qui serait également avantageux pour économiser 5 kg de poids par véhicule.

En décembre 2017, Continental a annoncé le lancement du Digital-Key Service pour AVIS qui comprend l’électronique d’accès aux portes et l’application utile pour la remise sécurisée des clés.

En septembre 2018, Brose a annoncé le lancement d’un concept-car proche de la série, qui contribuera à une interaction intelligente entre les fonctions de porte et de siège, dans laquelle la voiture reconnaît le conducteur et les portes s’ouvrent automatiquement.

Méthodologie de recherche du marché européen des portes motorisées pour véhicules

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

