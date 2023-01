Tendances du marché des parfums, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Les tendances de la mode en constante évolution et volatiles influencent principalement le marché des parfums et parfums. En conséquence, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de nouveaux parfums passionnants et uniques pour séduire une variété de groupes de consommateurs à travers le monde. La multiplication des hypermarchés, supermarchés, clubs-house, dépanneurs et grands magasins contribue à dynamiser le marché de la parfumerie. Data Bridge Market Research analyse que le marché des parfums augmentera à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

développement récent

En janvier 2020, Ajmal & Sons, une entreprise familiale de parfums basée aux Émirats arabes unis, a lancé une nouvelle ligne de parfums chez Shoppers Stop en Inde. Les deux sociétés ont collaboré pour lancer de nouveaux produits de la célèbre marque de parfums. Prestige est le nom de la collection luxueuse et unique de l’entreprise. Comprend Aristocrat Eau De Parfum for Him & Her, un best-seller mondial.

En octobre 2020, Marc Jacobs International et Marc Jacobs Fragrances, une division de Coty Inc., ont annoncé le lancement de Perfect Marc Jacobs, le tout nouveau parfum féminin de la marque.

Les parfums sont composés de fragrances ou d’huiles essentielles qui sont utilisées pour créer une odeur agréable. Les épices, les bois, les fleurs, les herbes, les fruits, les résines, les feuilles, les racines, les baumes, les gommes et les sécrétions animales sont quelques-uns des ingrédients naturels couramment utilisés dans la production de parfums. L’utilisation croissante de produits premium devrait contribuer à la croissance du marché.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché Parfum.

Fournir des informations sur les facteurs qui affectent la croissance du marché. Analyser le marché des parfums en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national concernant la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Fournir une analyse du marché au niveau national par segment d’application, type de produit et sous-segments.

Fournir des profils stratégiques des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché des parfums.

Table des matières du marché mondial de Parfum :

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du parfum sont Avon Products, Coty Inc., The Avon Company, Natura&Co., Chanel, LVMH, L’Oréal, Beiersdorf AG, Dior, Estée Lauder Inc, Giorgio Armani SpA, Elizabeth Arden, Inc. . ., Lacoste, Puig, Unilever, Procter & Gamble, Raymond Limited, DOLCE&GABBANA srl, REVLON, Burberry Group Plc et Tommy Hilfiger licensing, LLC, entre autres.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché des parfums [Global – Ventilé par régions]

Division régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché répartie par pays [des principaux pays ayant une part de marché importante]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

À quoi s’attendre du rapport, un guide en 7 points

Le rapport sur le marché des parfums plonge dans la stratégie holistique et l’innovation pour cet écosystème de marché.

Le rapport sur le marché des parfums isole profondément et défend les principaux moteurs et obstacles du marché.

Le rapport sur le marché des parfums établit la clarté dans l’identification de la normalisation technologique, ainsi que la réglementation

cadre, en plus d’évaluer de manière significative divers modèles de déploiement en plus d’évaluer de nombreux cas d’utilisation

Le rapport sur le marché des parfums est également un riche référentiel d’informations cruciales sur l’ensemble de l’industrie, mettant en évidence des détails sur les nouveaux investissements ainsi que sur les parties prenantes, les contributeurs pertinents et les acteurs du marché.

Une étude analytique du marché et des repères prévisionnels tout au long de la durée prévisionnelle, résumant les détails sur les développements historiques, les événements simultanés et la probabilité de croissance future.

