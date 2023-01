Tendances du marché des parfums de luxe, opportunités, acteurs clés, croissance, analyse, perspectives et prévisions

Le Global Luxury Perfume Business Report contient un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises liées à des profils qui fournissent des données précieuses sur les perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché vous fait non seulement gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le marché mondial des parfums de luxe était évalué à 29,0 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 43,17 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

définition du marché

Les parfums fins sont des mélanges de produits chimiques qui libèrent de douces odeurs dans l’air. Le micro-parfum est utilisé dans les articles ménagers tels que les parfums de type spray , les soins du corps, les soins à domicile, les cosmétiques, le savon, les détergents et les parfums pour attirer l’attention des clients. Un bon parfum aide à maintenir un environnement agréable. Une variété de parfums haut de gamme sur le marché sont disponibles via des modes de distribution hors ligne et en ligne.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d'affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Matière première (synthétique, naturelle), destination (parfum en spray, soin du corps, soin de la maison, cosmétique, savon et lessive, fragrance), canal de distribution (vente directe, e-commerce, magasins spécialisés, supérettes, grands magasins, autres canaux de distribution ), utilisateur final (homme), femme, unisexe) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l'Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique opportunité de marché Numérisation du secteur de la distribution et dernières tendances

Augmentation de l'innovation des produits par les principaux acteurs

Augmentation de l’innovation des produits par les principaux acteurs

Dynamique du marché des parfums de luxe

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Forte demande de parfums de luxe

La demande croissante de parfums naturels et de parfums et l’application croissante de parfums de luxe dans les salles de bains à domicile devraient créer une demande exceptionnelle de services de parfums de luxe au cours de la période de prévision.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la pénétration croissante des produits de consommation, en particulier dans les pays en développement, propulseront davantage le taux de croissance du marché des parfums de luxe. De plus, la disponibilité d’éclaboussures corporelles, de brumes corporelles et de vaporisateurs corporels parfumés abordables stimulera également la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. De plus, la popularité croissante des produits parfumés plus légers, en particulier parmi la génération Y, alimente également la croissance du marché global.

chance

Innovation, digitalisation et tendances

De plus, l’augmentation de l’innovation de produits par les principaux acteurs ou fabricants élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les tendances émergentes telles que la numérisation du secteur de la vente au détail et les achats en ligne de produits alimentaires et de consommation amplifient la croissance future du marché des parfums de luxe.

rachat/défi

réglementation stricte

En revanche, la croissance à long terme du marché des parfums de luxe sera freinée par la qualité et le respect des normes réglementaires. L’instabilité des prix des matières premières et l’intensification de la guerre des coûts entre les fournisseurs historiques ralentiront encore la croissance du marché des parfums de luxe. De plus, des réglementations strictes sur les matériaux d’emballage entraveront la croissance du marché des parfums de luxe.

Dépendance aux promotions et aux sorties

Un défi marketing majeur sur le marché mondial est sa dépendance à la promotion des produits et aux lancements de nouveaux produits, ce qui peut entraver l’innovation sur le marché des parfums. Ce facteur devrait défier le taux de croissance du marché des parfums de luxe.

Ce rapport sur le marché des parfums de luxe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. . Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des parfums de luxe, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En novembre 2020, Givaudan et Novozymes ont convenu de collaborer à la recherche et au développement de solutions innovantes et durables dans les secteurs de l’alimentation et du nettoyage.

En janvier 2020, Ajmal & Sons, une entreprise familiale de parfums basée aux Émirats arabes unis, a lancé une nouvelle ligne de parfums chez Shoppers Stop en Inde. Les deux sociétés se sont associées pour lancer un nouveau produit de la célèbre marque de parfums. Prestige est le nom de la collection luxueuse et unique de l’entreprise. Comprend Him & Her’s Aristocrat Eau De Parfum, un best-seller international.

En octobre 2020, Marc Jacobs Fragrances, une division de Marc Jacobs International et Coty Inc., a annoncé le lancement du dernier parfum féminin de la marque, Perfect Marc Jacobs.

Le marché des parfums de luxe est segmenté en fonction de l’ingrédient, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

ingrédient

synthétique

Naturel

application

vaporisateur de parfum

soin du corps

soins à domicile

produits de beauté

savon et détergent

encens

canal de distribution

les ventes directes

commerce électronique

boutique sécialisée

épicerie

grand magasin

Autres canaux de distribution

utilisateur final

Hommes

femme

unisexe

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des parfums de luxe sont:

Givaudan (Suisse)

Firmenich SA (Suisse)

International Flavours & Fragrances Inc.(미국)

Symrise (Allemagne)

Takasago International Corporation (일본)

SMA (États-Unis)

Sensient Technologies Corporation (États-Unis)

Manet SA (France)

Roberte (France)

T. Hasegawa (Japon)

Saveurs et parfums Bell (미국)

Tommy Hilfiger Licensing, LLC (États-Unis)

Produits AVON (Royaume-Uni)

Groupe CavinKare (Inde)

Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne)

Produits EO (États-Unis)

Vallée de l’Indus (Inde)

Ravanille (États-Unis)

Sebapharma GmbH & Co. KG (Allemagne)

Calvin Klein (États-Unis)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Attractivité du rapport sur le marché des parfums de luxe: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché des parfums de luxe aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance du très important marché des parfums de luxe.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Perspectives du marché des parfums de luxe

Partie 04 : Taille du marché des parfums de luxe

Partie 05 : Segmentation du marché des parfums de luxe par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

