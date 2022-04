Tendances du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile 2022, opportunité futuriste, part et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile était de 41 milliards de dollars américains en 2020. Le marché des outils d’analyse de diagnostic automobile devrait atteindre 72 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% au cours de la période de prévision de 2021-2030.

Les outils d’analyse de diagnostic automatisés sont largement adoptés dans le secteur automobile pour analyser et détecter le défaut des systèmes électroniques d’une automobile. Des outils d’analyse automobile sont utilisés pour reprogrammer les modules de commande du véhicule.

Les facteurs influant

La croissance rapide des ventes d’automobiles contribue de manière significative à la croissance du marché mondial des outils de diagnostic automobile.

Les réglementations strictes mises en œuvre par les autorités gouvernementales pour réduire les émissions de carbone devraient favoriser l’adoption des véhicules électroniques dans les années à venir. En conséquence, cela augmenterait la demande d’outils d’analyse de diagnostic automobile.

La complexité de l’électronique automobile et la demande d’examiner les problèmes peuvent alimenter le marché mondial des outils d’analyse de diagnostic automobile au cours de la période d’analyse.

L’urbanisation croissante alimente la demande d’avancées technologiques dans le domaine automobile. Ainsi, cela stimulerait la croissance du marché mondial des outils d’analyse de diagnostic automobile.

La valeur de prix élevée associée aux outils d’analyse de diagnostic automobile devrait ralentir la croissance du marché mondial des outils d’analyse de diagnostic automobile.

Analyse géographique

De toutes les régions, l’Europe présenterait une part maximale de la croissance du marché mondial des outils d’analyse de diagnostic automobile au cours de la période de prévision. La croissance du marché européen des outils de diagnostic automobile est attribuée à la présence de constructeurs automobiles de premier plan. En outre, l’accent croissant des autorités gouvernementales pour intensifier les solutions de mobilité intelligente et les préoccupations concernant la pollution de l’environnement pourraient encore propulser la croissance du marché mondial des outils de diagnostic automobile dans cette région.

De plus, le marché des outils de diagnostic automobile en Asie-Pacifique connaîtrait une croissance notable au cours de la période de prévision. La région pourrait observer une acceptation croissante des véhicules de tourisme. En dehors de cela, l’augmentation du revenu disponible des citoyens de pays émergents tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie renforcerait encore la croissance de la région sur le marché mondial des outils de diagnostic automobile. De plus, l’élaboration d’amendements par les autorités gouvernementales pour promouvoir l’électrification des véhicules, les préoccupations liées à la pollution de l’air et la hausse des prix du carburant sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des outils de diagnostic automobile.

Analyse d’impact de la COVID-19

La propagation rapide du COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie automobile mondiale. En conséquence, il a diminué la demande de véhicules neufs et d’occasion. Les confinements et une culture du travail à domicile pourraient aider à contrôler la propagation du coronavirus, mais ils ont entravé la croissance économique. En conséquence, les ventes d’automobiles ont chuté brusquement.

Segmentation du marché

Par type

Matériel de diagnostic

Logiciel de diagnostic

Données de diagnostic et de réparation

Par type de véhicule

Véhicules commerciaux

Véhicules non commerciaux

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Snap-On Inc.

Groupe Actia

Etas GmbH

Softing SA

General Technologies Corp.

DG Technologies

Hickok inc.

Fluke Corporation

Kpit Technologies Ltée

D’autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

